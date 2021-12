Lucas Azevedo não é mais o secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude. Ele resolveu deixar o cargo após a decisão do governo municipal de desmembrar a pasta, criando a Secretaria de Turismo para o próximo ano. Lucas havia assumido o cargo no início de 2021, juntamente com os demais secretários, após a pose do prefeito Roger Caputi e do vice-prefeito Martim Tressoldi.

Azevedo vai retornar ao Legislativo osoriense para ocupar umas das cadeiras da bancada do MDB. Ele foi o vereador mais votado na eleição de 2020, recebendo 1.326 votos, o que equivale a 5,49% do total de votos válidos. O que tudo indica é que o seu substituto na Câmara, Dudu Pellegrini, deixe a casa para a retomada de Lucas. Porém, ainda não há uma confirmação se sairá ele ou Julio Mirim, que está no lugar de João Pereira, afastado por questões de saúde.

O prefeito Roger Caputi ainda não se pronunciou em relação ao nome do novo secretário municipal. Mas alguns rumores apontam que o ex vice-prefeito Eduardo Renda assume como secretário de Turismo.

PRONUNCIAMENTO

Ainda sem voltar ao posto de vereador, Lucas Azevedo falou na Tribuna Livre, durante a Sessão da Câmara realizada na noite da última terça-feira (30/11). Durante sua fala, Azevedo ressaltou a dificuldade que teve para conseguir realizar os projetos com falta de dinheiro. Segundo Lucas, após uma “transição turbulenta”, foi entregue a sua pasta um orçamento de R$ 5 milhões para o ano de 2021. Entretanto, ele viu R$ 3,5 milhões serem destinados aos pagamentos dos precatórios de 2020, que ainda não haviam sido pagos. Após, o desfalque, somado ao pagamento da folha, Lucas Azevedo disse que teve entre 300 e 350 mil reais para investir na cidade.

Azevedo também aproveitou aproximadamente os 15 minutos de fala para expor os principais feitos em 11 meses como secretário. Na área do Desenvolvimento, Lucas e sua equipe deram mais agilidade no processo para abertura de empresas. Desde janeiro, foram abertas 550 empresas na cidade, sem contar as que estão para abrir como é o caso da Mademoro – Casas e Madeiras, de Mampituba. O setor da construção foi o que mais cresceu, sendo dois mil lotes liberados e outros três mil esperando o licenciamento.

O Programa ‘É Daqui Tem Valor’ surgiu para valorizar o trabalho dos empresários locais. Não bastasse isso, o Bazar realizado na cidade uma vez por mês se tornou um novo espaço para os artesãos e pequenos empresários divulgarem e comercializarem seus produtos. Nesse período, mais de 35 novas Carteiras Artesão foram confeccionadas.

Em relação ao Turismo, foram desenvolvidas duas marcas para a cidade: o #OsórioÉDeMais e o #EuAmoOsório. Além disso foi criado o Portal Turístico, um espaço para os pontos turísticos e os estabelecimentos locais, assim como a criação de novos roteiros para passeio.

Entre os principais Projetos que foram aprovados a/ou ainda seguem em tramitação na Câmara estão: o Prodeic, de incentivo a hora máquina; a Central de Oportunidades, em parceria com o Sine; o Projeto que estipulou carência de 12 meses aos beneficiários do Auxílio Emergencial; o Parcelamento (em cinco vezes) do preço público dos food trucks, o que proporcionou a instalação de 18 novos pontos; o incentivo a concessão de uso do espaço público; a licitação da Casa do Empreendedor; o Plano Municipal de Qualificação Profissional; e o Programa Reurb.

Conforme Lucas Azevedo, para o início de 2022, está previsto o lançamento de outro Programa: o Cidade Empreendedora. A iniciativa é uma parceria do município com o Sebrae e promete realizar diversas ações na cidade. Antes de encerrar a sua fala, o secretário agradeceu todos os funcionários da sua pasta, que estiveram com ele por esses 11 meses e anunciou de maneira oficial o seu retorno ao Legislativo osoriense, que deve ocorrer na próxima Sessão da Câmara, a qual acontece na próxima terça-feira (7), a partir das 19h.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some