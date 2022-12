Luiz Carlos Bohn é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae RS

O presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae RS para a gestão 2023/2026. O pleito ocorreu durante a reunião extraordinária do CDE realizada na sede da organização, em Porto Alegre, na segunda-feira (5). Bohn manterá a diretoria executiva do Sebrae formada por André Vanoni de Godoy, diretor-superintendente, Ayrton Pinto Ramos, diretor técnico, e Marco Aurélio Vieira Paradeda, diretor de Administração e Finanças. A cerimônia de posse deve acontecer em janeiro.

À frente do Sebrae RS, Bohn tem o objetivo de se apropriar de todos os processos e levar o mesmo dinamismo do setor terciário para os demais setores. “Assumo o Sebrae RS com uma visão clara de apoiar os pequenos negócios, que precisam de qualificação e projetos efetivos, principalmente nesse período pós-pandemia em que foram as micro e pequenas empresas aquelas que fecharam as portas e não conseguiram retornar. O comércio já conheço muito bem, meu desafio agora será ampliar o olhar e atuação no agronegócio e indústria”, afirmou.

Lembrando que Bohn está em seu terceiro mandato à frente da Fecomércio-RS, onde também preside o Sesc-RS e o Senac/RS desde 2014.

Foto: Divulgação