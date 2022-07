Luiz Carlos Bohn é reeleito presidente da Fecomércio

Foi realizada na noite de segunda-feira (18), a cerimônia de posse da direção do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac para gestão 2022-2026. Luiz Carlos Bohn foi reeleito presidente da instituição e irá para seu mandato à frente da entidade. O ato foi realizado na sede da Fecomércio, em Porto Alegre.

Em seu discurso de posse, Bohn falou sobre as metas alcançadas nos dois mandatos anteriores, como a consolidação financeira do Sistema, a construção da nova sede e a reforma administrativa com a seleção de uma equipe de alto nível que pudesse implementar as decisões da Diretoria de forma eficiente. O presidente também destacou a participação da Fecomércio-RS no debate público sobre as questões relevantes para o empresariado gaúcho.

Em relação aos próximos passos da entidade, Bohn destacou os três principais eixos de atuação da nova gestão, começando pelo Programa Recuperação de Sindicatos. O presidente afirmou que a nova gestão reconhece a importância, em termos de representatividade política, que a existência de uma base sindical ampla confere à Fecomércio-RS. “Estamos propondo e criando novos serviços para os sindicatos que formam a nossa base, gerando apoio para um novo modelo sindical. Estaremos juntos, com os esforços visando à reformulação dos sindicatos filiados, de forma a termos entidades viáveis e representativas do empresariado gaúcho”.

O segundo eixo de ação passa pela intensificação das atividades e da participação da Federação no debate público do Estado e do País, principalmente em 2022, que será um ano de Eleições. “É preciso que fique claro para todos que a nossa entidade não tem partido. Mas isso não significa que não tenhamos atuação política. Temos posicionamento”, afirmou.

No terceiro eixo de atuação, a nova gestão pretende estabelecer canais de ligação e de serviços entre a Fecomércio-RS e as empresas gaúchas. Além do papel de representar e defender os interesses dos empresários do setor terciário, a entidade quer ser cada vez mais atuante no auxílio direto ao crescimento das empresas, através de projetos como o Lab Fecomércio, que viabiliza acesso à tecnologia avançada para empresas e sindicatos.

Bohn também destacou o importante papel de Sesc e Senac, braços sociais da entidade. “Por meio de diversas ações em todo o estado também teremos uma série de entregas previstas para a comunidade. Nossa meta é continuar oferecendo educação de qualidade, desde a educação infantil, ensino fundamental, médio, superior e educação de jovens e adultos, além de ações de saúde, cultura, lazer, convívio social e bem-estar para o maior número de gaúchos”, finalizou.

Posse da entidade recebeu autoridades

O presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros, não pôde estar presente na posse da nova gestão da Fecomércio-RS, mas enviou um vídeo para prestigiar o presidente Luiz Carlos Bohn e a nova Diretoria. “A CNC e eu, em particular, nos regozijamos pela boa prática e iniciativa dos seus pares por terem lhe reconduzido a mais um mandato. Isso é a prova da sua proficiência, honestidade, competência e espírito de realização. Só temos a agradecer a você, nosso segundo vice-presidente, que tem prestado inestimáveis serviços à CNC e ao Sistema Comércio como um todo”, concluiu.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, prestigiou a cerimônia e em seu discurso cumprimentou a nova diretoria. “Recebam nosso abraço de parceria e boa relação e parabéns por estarem aqui desbravando a Zona Norte com essa bela nova sede”. O governador Ranolfo Vieira Júnior, também marcou presença no evento lembrando da importância da parceria pública-privada para a economia do Estado.

Diretoria do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac (2022/26)

Além do presidente Luiz Carlos Bohn, a diretoria executiva da entidade é composta pelo 1º vice-presidente, Joel Vieira Dadda (presidente da Acio); 2º vice-presidente, Gilmar Tadeu Bazanella; 3º Vice-presidente, Idalice Teresinha Manchini; Vice-presidente Administrativa, Isabel Cristina Vidal Ineu; Diretora Administrativa, Maria Tereza Menegotto; Vice-presidente Financeiro, André Luiz Roncatto; Diretor Financeiro, Walter Seewald, além dos vice-presidentes setoriais e diretores compostos por empresários dirigentes representantes dos 497 municípios do RS. Vale destacar que a posse da diretoria já havia sido realizada no último dia 1º de julho.

Diretoria do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac (2022/26).

Fotos: João Alves

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some