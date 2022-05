Luiz Carlos Bohn segue como presidente da Fecomércio-RS

Avançando na defesa e na representatividade dos empresários do setor terciário gaúcho, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) promoveu na segunda-feira (2), a eleição para a gestão 2022/2026. A chapa única liderada pelo empresário Luiz Carlos Bohn venceu em votação na sede da instituição, em Porto Alegre. Este será o terceiro mandato consecutivo de Bohn à frente da Federação.

Natural de São Sebastião do Caí, Bohn tem 76 anos e, além de presidente da Fecomércio-RS, também é 2º vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e coordenador das Câmaras Brasileiras do Comércio. Bacharel em Ciências Contábeis, é proprietário da L.C Bohn Participações Ltda. Para ele, a terceira gestão é a oportunidade de consolidar os aprendizados anteriores e auxiliar os sindicatos na recuperação pós-pandemia.

“Nosso principal foco é a integração dos sindicatos, que enfrentaram dificuldades com a crise trazida pela Covid-19. Sendo assim, trabalharemos para ajudá-los a se reerguer financeiramente, em estrutura física e organizacional. Com tecnologia e uma boa gestão de negócios, vamos nos esforçar para colocar os parceiros no futuro do trabalho, adaptados ao novo normal”, destacou Bohn.

METAS PARA A GESTÃO 2022/26

Entre as metas da nova gestão está, principalmente, investir na interiorização da Fecomércio-RS, criando ainda mais proximidade com os sindicatos empresariais filiados pelos próximos quatro anos. Neste ano, a entidade retoma duas ações presenciais importantes no interior do Estado.

O Giro Pelo Rio Grande, que desde 2011 realiza eventos para promover a integração com os empresários, é uma delas e tem como intuito unir forças por meio da discussão de temas de interesse. Outra iniciativa é a agenda de Reuniões Regionais, que são encontros da entidade com os sindicatos para ouvir as demandas dos empresários e dos comércios locais.

Ainda neste ano, a Fecomércio-RS lançará o Representa+, uma plataforma digital web/mobile que possibilitará a participação ativa na formulação das leis que impactam direta ou indiretamente nos negócios. Com análises de qualidade e credibilidade, a plataforma trará um conteúdo simplificado para a consulta de projetos de lei. O usuário poderá visualizar os projetos, votar e, ainda, definir sua prioridade. Com isso, a Federação agrega, canaliza e conduz as opiniões dos empresários gaúchos ao poder público, aumentando sua força para acelerar as mudanças positivas e barrar as negativas.

“Me sinto muito preparado e entusiasmado para dar continuidade a este trabalho que faz tanta diferença para o Estado. Com representações de todas as regiões do RS, vamos capacitar líderes e incentivar o aprimoramento contínuo para expandir ainda mais o empreendedorismo e o comércio. Continuarei visitando os municípios para ouvir e compreender as reais necessidades, a fim de efetivamente colaborar na resolução dos problemas”, ressaltou Bohn.

RADAR DE NOVIDADES PARA O SESC E SENAC

Continuar oferecendo educação de qualidade, saúde, convívio social e bem-estar também é uma das metas para a gestão de Bohn que se inicia. Para os próximos anos, a inovação e a geração de valor dentro da sala de aula está no escopo de trabalho do Senac-RS, com a oferta de novas tecnologias alinhadas com as reais demandas do mercado. Na área de eventos, o retorno às atividades presenciais, como a tradicional Feira de Oportunidades – FO, é o grande destaque das ações realizadas em 2022. A FO capacita, em uma semana de ações gratuitas, cerca de 100 mil pessoas em todo o Estado.

Nos próximos meses, o Sesc/RS retorna com os eventos presenciais com três grandes projetos: o Festival Palco Giratório Sesc, Festival Internacional Sesc de Música, além do Dia do Desafio. Outros destaques são o Futebol Tá na Mesa que, numa parceria do Mesa Brasil Sesc e Instituto Dunga, busca arrecadar alimentos para instituições sociais. As etapas do Circuito Sesc de Corridas e Partiu Natureza, Convenção da Maturidade Ativa e da Semana da Alimentação, também são projetos que ganham espaço no calendário da instituição que prevê chegar a 259 mil clientes cadastrados em 2022.

Para atender melhor a comunidade estão previstas a entrega de diversos prédios como escolas, academias e novas instalações, incluindo o Sesc Osório, que será construído em frente à Estação Rodoviária, no antigo estacionamento da prefeitura.

