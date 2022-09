Macromix inaugura nova loja no Litoral

Foi realizada na manhã de quinta-feira (1), a inauguração da 1ª loja da Macromix em Tramandaí. Ela está localizada na antiga Estação Rodoviária do município, na Avenida Fernandes Bastos, 1.777, na região central da cidade. O estabelecimento conta com uma área de 12 mil metros quadrados (m2), sendo 3,4 mil de área de venda, com mais de 15 mil produtos. A 12ª loja no RS, esta é a terceira localizada no Litoral Norte gaúcho: as outras são nos municípios de Torres e Xangri-lá.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de executivos da Unidasul, holding que administra o Macromix, e de autoridades locais. Na oportunidade, o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, celebrou a chegada da rede à cidade. “Tramandaí completa 57 anos neste mês e este é o primeiro presente de aniversário que a cidade recebe. Um grande empreendimento, que traz desenvolvimento e promove a geração de empregos. Estamos muito agradecidos”, declarou.

Prefeito de Tramandaí Luiz Carlos Gauto.

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) foi representada pelo seu presidente, Antônio Cesa Longo, que ressaltou os valores e a importância do Macromix e sua nova operação. “Aqui nos sentimos em casa e sabemos do forte compromisso social e respeito à comunidade que o Macromix e a Unidasul têm. Sem dúvida, a rede, que sempre foi parceira dos pequenos negócios, vai gerar mais empregos e arrecadação para a cidade”, enfatizou.

Presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

Já o presidente da Unidasul, Augusto De Cesaro, comentou sobre o antigo desejo da rede de expandir a operação no Litoral Norte e o potencial para negócios visto em Tramandaí. “Há tempo, olhamos para essa cidade, a Capital das Praias, com muito carinho. Entendemos que Tramandaí tem potencial econômico e, principalmente, que a cidade, pelo que ela representa, é merecedora de uma operação maior, com estrutura e serviços mais adequados. E hoje nasce um sonho, o Macromix Tramandaí! ”, destacou De Cesaro.

Autoridades realizaram o corte do laço, inaugurando oficialmente o estabelecimento.

A LOJA – De acordo com o diretor de Atacarejo da Unidasul, Elói Zagonel, a nova unidade, que marca a chegada da rede à ‘Capital da Praias’, conta com vários diferenciais. Entre eles, o amplo mix de produtos, com 15 mil itens, e a variedade de cortes de carne ofertados pelo açougue. Outros destaques são os setores de flores, de congelados, hortifruti e ainda, de bebidas, com uma ampla variedade de opções refrigeradas – em quantidades que melhor atenderão os consumidores durante os dias quentes -, e de vinhos, com rótulos nacionais e importados.

O mix da unidade inclui também uma seleção especial de produtos restritivos, com opções veganas, vegetarianas, sem glúten e sem lactose, e também uma novidade: o serviço de autoatendimento na padaria. Nesse novo formato, pães, bolos, salgadinhos e doces ficam expostos em balcões específicos à disposição do cliente. Ele mesmo escolhe, coloca nas embalagens e pesa os produtos. Assim, pode optar pelos itens de sua preferência.

Macromix de Tramandaí contará com aproximadamente 15 mil produtos.

NOVIDADES – A nova loja será uma opção de compra para pessoas físicas e também para transformadores e pequenos negócios, que poderão comprar através das televendas e receberão os produtos diretamente em seus estabelecimentos. Outra novidade é que o Macromix Tramandaí já inicia sua operação com frete grátis para a entrega de ranchos na cidade, além de vantagens exclusivas para clientes que tiverem o cartão da rede. Em breve, a loja terá também serviço de delivery pelo Ifood.

O empreendimento, que conta com 23 checkouts, sendo seis caixas-rápidos e 250 vagas de estacionamento (180 em espaço coberto), gerou 300 empregos e terá, junto à sua estrutura, sete lojas anexas, sendo uma delas uma farmácia. Ainda em relação à estrutura do empreendimento, assim como em outras unidades do Macromix Atacado recém-inauguradas, a filial de Tramandaí também irá contar com energia solar fotovoltaica e disponibilizará vagas com carregadores para veículos elétricos. “Essas são formas de fazer com que nossas novas lojas sejam mais sustentáveis. Temos priorizado esses itens nos novos projetos”, ressaltou Zagonel.

O horário de funcionamento é: De segunda a quinta, das 7h e 30min às 21h e 30min. Já nas sextas-feiras e aos sábados, das 7h e 30min às 22h. Aos domingos, das 7h e 30min às 20h e 30min. E nos feriados, das 7h e 30min às 20h

Diretor de Atacarejo da Unidasul Elói Zagonel, gerente da loja de Tramandaí Reni Bassani e presidente da Unidasul Augusto De Cesaro.

Fotos: Cassius Souza

There is no ads to display, Please add some