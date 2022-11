Maior incidência de feriados em dias úteis deve prejudicar o comércio gaúcho em 2023

A incidência de muitos feriados em dias úteis no ano de 2023 deve interferir, negativamente, no desempenho do comércio no Brasil e no RS. No caso da atividade comercial gaúcha, cada dia parado representa uma perda de quase R$ 185 milhões.

“O custo econômico dos feriados é grande e prejudica bastante a competitividade brasileira no contexto internacional. Um calendário recheado de períodos de interrupção da produção e restrição à atividade comercial causa prejuízos para a indústria e para o comércio. O próximo ano, no Rio Grande do Sul, terá 11 feriados em dias úteis, sendo 8 nacionais, um estadual (20 de setembro) e dois municipais (em cidades que celebram o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Corpus Christi). Portanto, o impacto na atividade comercial gaúcha pode chegar a cerca de dois bilhões de reais”, alerta o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado (FCDL-RS), Vitor Augusto Koch.

O dirigente lembra que a Federação defende a alteração da disposição dos feriados nacionais, colocando-os apenas nas segundas-feiras, com exceção do Natal e ano novo. O presidente da FCDL-RS ressalta que esta ideia já foi colocada em prática na década de 80 do século passado e obteve bons resultados.

“Feriados na terça, quarta, quinta-feira, entendemos que são prejudiciais tanto para o comércio quanto para a indústria. Acabam tento um efeito desmobilizante ao setor produtivo por materializar os “feriadões”. E o faturamento perdido não se recupera no outro dia. Além disso, embora uma grande quantidade de feriados em dias úteis pareça atraente para os trabalhadores, vale lembrar que as perdas financeiras das empresas prejudicam a sustentabilidade delas e podem acabar prejudicando os indicadores de empregabilidade”, avalia Vitor Augusto Koch.

O presidente da FCDL-RS diz, ainda, que a recuperação econômica e a melhoria da competitividade do país passam pela mobilização de todos os setores da sociedade. A diminuição do Custo Brasil, por exemplo, é uma condição fundamental para o Brasil ter melhores condições de competir com outros países que batalham, diariamente, por parcelas do comércio mundial. Racionalizar a ocorrência dos feriados pode ser uma maneira de aumentar o ganho de produtividade da nação e ajudar o país a galgar posições no ranking mundial de produtividade.

Foto: Lauro Alves