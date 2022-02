Foi realizado no último sábado (19), o Dia C de vacinação contra a Covid-19. O objetivo foi ampliar a vacinação das crianças entre cinco e 11 anos de idade, contra o novo coronavírus, devido à baixa procura da vacina para a faixa etária. Para que isso acontecesse, o governo do Estado ampliou a distribuição das vacinas da Pfizer pediátrica e da Coronavac em todo o Rio Grande do Sul.

De acordo com a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), apenas no Litoral Norte gaúcho, foram aplicadas no sábado, 2.529 doses. Desse total, 566 foram aplicadas em Tramandaí, cidade da região a qual vacinou mais crianças no Dia C de vacinação contra a Covid.

Além de Tramandaí, outros municípios se destacaram como foram os casos de Capão da Canoa (366), Torres (245) e Palmares do Sul (255). Em Osório foram vacinadas 149 crianças entre cinco e 11 anos. Vale destacar que a vacinação para as crianças em Osório segue diariamente nos Postos Central e de Atlântida Sul, nos horários das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h. É necessário levar CPF e RG da criança, assim como a Carteira de Vacinação.

ALERTA – Mesmo com a mobilização, os números de crianças vacinadas no RS são a baixos dos esperados. Até segunda-feira (21), pouco mais de 316,2 mil das quase 964 mil crianças entre cinco e 11 anos no Estado, haviam tomado a 1ª dose da vacina contra a Covid, o que equivale a menos de 33%.

Conforme a coordenadora da 18ª CRS, Janete Ferri Teixeira, no Litoral Norte, mesmo com 70% de vacinas disponíveis, somente 25% das crianças foram vacinadas até o momento. A maior preocupação destes índices é por conta do retorno às aulas de forma presencial. Outra preocupação de momento é a baixa procura de adolescentes para receber a dose de reforço. Segundo os dados da 18° CRS, 30% não retornaram. Janete orienta que tanto pais, como adolescentes acompanhem a divulgação de horários de vacinação, inclusive, em turnos opostos e compareçam para realizar a imunização completa.

