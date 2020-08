Os agentes da Penitenciária Modulada Estadual da cidade (PMEO) realizaram diversas ações durante o final de semana. Ao todo, entre sexta-feira (31/07) e domingo (2), foram apreendidos 5,4 quilos de maconha no presídio. Segundo informações, as drogas foram interceptadas no pátio da penitenciária.

A primeira apreensão ocorreu na última sexta-feira, no pátio do Modulo de Vivência 1. Durante revista, foram encontrados 1,9 quilo da droga. Os entorpecentes estavam dentro de pares de tênis, que haviam sido lançados para o interior da PMEO. Já na madrugada de domingo, a guarda externa do presídio avistou três homens ao lado do muro da penitenciária, em atitudes suspeitas. Durante revista aos Módulos 1 e 2 da penitenciária, foram encontrados mais 3,5 quilos de maconha, espalhados pelo chão.

De acordo com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), toda a droga apreendida foi encaminhada a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência. A Susepe não descarta a realização de novas ações como essa nos próximos dias, com o objetivo de combater a circulação de drogas na PMEO.

FOTO: Susepe