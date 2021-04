Mais uma semana em bandeira preta

Pela quinta semana consecutiva, todo o Rio Grande do Sul está em bandeira preta (risco altíssimo de proliferação do novo coronavírus). Divulgados na última sexta-feira (26), os indicadores da 47ª rodada do Distanciamento Controlado comprovam a pressão sobre a capacidade de atendimento hospitalar do Estado.

A análise dos dados dos 11 indicadores do modelo de Distanciamento Controlado desta semana mostra relativa estabilidade no total de internados em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI – (-1,8%) e redução nos casos confirmados com Covid-19 em leitos clínicos (-11,5%). O número de óbitos, porém, ainda foi crescente (+4%), atingindo total de 1.824 nos últimos sete dias. Considerando o aumento de 2,5% no total de leitos de UTI existentes e a diminuição de 1,7% no número de internados, houve redução da razão de leitos de UTI livres para cada ocupado. Essa redução, no entanto, não é suficiente para que a situação do RS seja considerada estável.

A pressão sobre o sistema hospitalar permanece, causando ocupação de espaços inclusive fora dos leitos regulares e resultando em operação acima da capacidade indicada em algumas regiões, incluindo a região de Capão da Canoa (R04 e R05), a qual abrange os 23 municípios do Litoral Norte.

LITORAL NORTE

Quanto aos seus quatro indicadores regionais, Capão da Canoa obteve as seguintes bandeiras: Nos indicadores de incidência (número de hospitalizações por Covid-19 para cada 100 mil habitantes) e de projeção de óbitos a bandeira obtida foi Preta. Quanto à velocidade de avanço (hospitalizações confirmadas nos últimos sete dias / hospitalizações confirmadas nos sete dias anteriores) a bandeira foi Amarela. Já em relação ao estágio da evolução na região (ativos/recuperados) a bandeira foi Vermelha.

O número de novos registros de hospitalizações por Covid-19, nos últimos sete dias, comparado com a semana anterior, apresentou uma queda de 12,4%, passando de 105 para 92. Quanto ao número de óbitos, nos últimos sete dias, houve uma queda de 39,2%, passando de 130 para 79. Já o número de internados em UTI por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), também baixou (43%), passando de 93 para 89, assim como o de internados com Covid-19, passando de 119 para 115 (queda de 3,4%).

Em outros dados também foram registradas quedas: O número de internados em UTI confirmadas para Covid-19 caiu de 87 para 84. O número de casos ativos observados na penúltima semana, comparado à anterior, teve uma queda de 15,6%, passando de 4.665 para 3.936. Quanto aos casos recuperados nos 50 dias prévios à penúltima semana, comparado à anterior, tivemos um aumento de 30,1%, passando de 4.894 para 6.366. Com isso a razão entre as duas variáveis teve uma queda de 35,1%, passando de 0.95 para 0.62.

Com relação ao número de leitos de UTI livres para atender Covid-19 no último dia, o quantitativo apresentou uma queda de 25%, passando de quatro para três. Vale ressaltar que a quantidade de novas hospitalizações em proporção da população é bastante elevada, refletindo na bandeira Preta para o indicador de incidência na região.

PRINCIPAIS DADOS DA 47ª RODADA

• Número de novos registros semanais de hospitalizações confirmadas com Covid-19 reduziu 11% entre as duas últimas semanas (de 3.157 para 2.796);

• Número de internados em UTI por SRAG reduziu 2% no Estado entre as duas últimas quintas-feiras (de 2.782 para 2.735);

• Número de internados em leitos clínicos com Covid-19 no RS reduziu 11% entre as duas últimas quintas-feiras (de 5.315 para 4.706);

• Número de internados em leitos de UTI com Covid-19 no RS reduziu 2% entre as duas últimas quintas-feiras (de 2.633 para 2.585);

• Número de leitos de UTI adulto livres para atender Covid-19 no RS é zero; no agregado do Estado, o déficit de leitos reduziu de 299 para 160 entre as duas últimas quintas-feiras;

• Número de casos ativos reduziu 11% no período (de 101.649 para 90.676);

• Número de registros de óbito por Covid-19 aumentou 4% entre as duas últimas quintas-feiras (de 1.754 para 1.824).