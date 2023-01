MAIS VIDAS NO LITORAL

O Litoral Norte ao longos dos últimos três anos vem aumentando sua população fixa de forma perceptiva e m razão do movimento intenso nas cidades durante o ano todo. Há muitos anos, o ex-prefeito e que numa época distante foi secretário de Turismo de Osório, Eduardo Renda lançava um projeto que difundia a região para o turismo com o slogan “Litoral nas quatro estações” que para a época nos idos anos 80 era tido como visionária esta ideia. A população fixa no litoral era em torno de 10 mil habitantes e o município de Osório era gigante tendo cidades como Capão da Canoa, Xangri-lá, parte de Imbé, Cidreira, Palmares do Sul e outros. Vieram as emancipações e cada novo município foi descobrindo suas próprias vocações econômicas que vão do turismo a agricultura e mais recente da exploração da energia renovável advinda dos ventos.

As cidades evoluíram, umas mais rápidas que as outras em função de suas gestões municipais, mas que aos poucos forma se integrando e conjuntamente buscando construir uma grande região turística com praia, lagoas e serra. Uma natureza abundante que permite aos seus habitantes uma melhor qualidade de vida. Óbvio que, juntamente com o crescimento, também vieram crescendo os problemas sociais. Os vilarejos, o aumento da violência e o cordão de miséria que muitos estão atrás do cordão de prosperidade e riqueza da beira-mar.

O Litoral Norte ganhou mais vias de acesso, duplicação da BR 101, ampliação de hospitais e postos de saúde e um crescimento ainda maior e vigoroso do comércio e serviços. Tudo isto foi surgindo em razão das oportunidades que foram sendo criadas pelo aumento populacional que se asseverou durante a pandemia e que o Censo 2022 demonstra que já temos pelo menos quatro cidades na região com mais de 50 mil habitantes.

Muitos dos residentes da região metropolitana e até da Serra vieram fixar suas raízes no Litoral, criando aqui o ambiente propício para uma terceira idade de melhor qualidade de vida e para muitos mais jovens o ambiente propício para as suas atividades remotas pelo que hoje concebemos como home office.

Mas escolas e empreendimentos comerciais de maior porte começaram a se instalar na região. Rede de lojas começaram a ver o potencial que a região está a apontar e que deverá ainda aquecer ainda mais nos próximos anos. A meca dos condomínios fechados centralizados em Xangri-lá já se espalha por vários outros municípios e Osório passou a ser um atrativo para este tipo de investimento. Há ainda vários outros a serem lançados e que estão a espera das licenças para que possam ser lançados ao mercado.

Osório que sempre foi considerado um centro regional perdeu muito desta característica com a descentralização de serviços públicos estaduais e federais para outros municípios fazendo o estão e a União presentes em mais cidades. O polo de educação que a cidade sempre vista, já perde com a vinda de vários outros estabelecimentos de ensino superior para a região, mas ainda tendo o ensino médio, a Unicnec e o IFRS como referenciais para a região e fora desta.

A população fixa da região logo já vai estar próximo a meio milhão de habitantes a se confirmar ainda pelo censo em andamento e que neste momento de veraneio já revelou nas festas de fim de ano que este número pode ser multiplicado por cinco ou mais vezes que fez a economia da região toda se movimentar fortemente, desde o pequeno agricultor com sua feira, até ao grande industrial ou abatedouro que abasteceu a região e sente o crescimento a cda ano da demanda.

O nosso Litoral Norte ganhou mais vidas e se torna importante saber para as gestões municipais para planejarem, pois neste novo formato populacional a quantidade de idosos aumentou e as necessidades para atender a este público são diferentes e especiais a começar pelo atendimento à saúde, aos serviços de modo geral, pois geralmente são pessoas aposentadas e que necessitam de pessoas para serviços de toda ordem e para tanto urge a necessidade de preparar mão-de-obra para atender.

Nosso Litoral cresce a passos largos e com mais vidas aqui residindo mais necessidade e bons serviços precisam ser implementados para o laser, para o entretenimento e para o atendimento em vários tipos de serviços.