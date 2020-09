A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) vem realizando uma série de serviços de manutenção na rede de energia, em algumas cidades do Litoral Norte, incluindo o município osoriense. Nesse mês de setembro estão previstas obras nos bairros Borússia, Centro, Glória, Laranjeiras e Sulbrasileiro.

Nessa quarta-feira (23) vai ser realizada a troca de postes no bairro Sulbrasileiro. A CEEE não informou quantos clientes vão ser beneficiados com o serviço de manutenção no bairro. O trabalho vai ocorrer das 8h às 13h, havendo desligamento da energia elétrica durante o serviço (ver endereços atingidos no final da matéria). Vale ressaltar que em caso de mal tempo, a CEEE deve transferir os serviços de manutenção para uma nova data.

A seguir veja os locais que vão sofrer desligamento na rede de energia elétrica nessa quarta.

SULBRASILEIRO (QUARTA – 23/09) – Das 8h às 13h

LOCAL RESIDÊNCIAS LOCAL RESIDÊNCIAS Av. General Osório Do número 800 ao número 930 R. Major João Marques Do número 1.814 ao número 2.110 R. Farrapos Do número 771 ao número 1.081 R. Manoel Marquês da Rosa Do número 1.614 ao número 1.703 R. Ildefonso Simões Lopes Do número 1.403 ao número 1.661 – –

Legenda: Av – Avenida; R – Rua.

FOTO: Omar Luz