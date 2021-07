O Departamento de Trânsito da prefeitura de Osório corrigiu novamente o sentido das mãos de circulação de veículos no trecho da Rua Marechal Floriano, entre as Ruas Antonio Mesquita e João Sarmento. Para tanto, voltou à condição de mão única neste trecho já na noite de sexta-feira (9).

O Departamento havia alterado, sem comunicação prévia à comunidade alertando para a alteração da mão única no trecho, apenas realizando a sinalização horizontal com tracejamento amarelo e algumas placas de estacionamento proibido em pontos com meio-fio na cor amarela. Na pista foram pintadas as setas de indicação de sentido tornando via dupla.

A alteração causou vários transtornos aos motoristas e felizmente sem ocasionar acidentes, mas gerando uma grande indignação por parte dos motoristas que utilizam a via para acesso ao centro da cidade, bem como seria para ingressar no Bairro Caiu do Céu. As reclamações surtiram o efeito e as alterações realizadas na quarta-feira, já na sexta à noite foram desfeitas com a repintura da sinalização horizontal.

O material gasto com esta falha poderia ter sido utilizado na sinalização horizontal da Rua Bento Gonçalves que tem sido o acesso em mão única ao bairro, bem como no término da via junto a Rua Antonio Mesquita indicando ser esta para deslocamento tanto para a direita como para a esquerda.

O Departamento de Trânsito certamente também deverá fazer a correção de sinalização horizontal em várias ruas da cidade, incluindo a Marechal Floriano junto ao cruzamento com a Rua João Sarmento. Neste ponto há a indicação de pare no cruzamento para o sentido inverso da mão única. Outros pontos da cidade apresentam o mesmo problema, além de que defronte a uma escolinha há área de carga e descarga, quando deveria ser de embarque e desembarque. Mas, ouvidas algumas pessoas a área reservada é para atender a um comércio defronte que não quis a demarcação diante do estabelecimento.

Foto: Lucas Filho