Desde o início da Operação Verão 2020/21, no dia 15/12 de 2020, a Marinha do Brasil, por meio da Agência de Capitania dos Portos de Tramandaí, já realizou a abordagem de mais de mil embarcações. O objetivo é conscientizar os condutores e os passageiros sobre a importância das regras de segurança da navegação, com intuito de reduzir o número de acidentes.

Durante a vistoria, os agentes navais verificam a habilitação dos condutores, os documentos das embarcações, o material de salvatagem (coletes e boias), assim como extintores de incêndio, luzes de navegação, lotação e o estado de conservação veículos aquáticos. Não bastasse tudo isso, os condutores também precisam realizar o teste do bafômetro.

Ao todo, até esta quinta-feira (28), foram realizadas 1.003 fiscalizações em embarcações na região, o que representa um aumento de 75% em comparação ao mesmo período da última Operação Verão. Apenas em 2020, foram realizadas 23 notificações, sendo dois barcos apreendidos por apresentarem irregularidades.

COMO DENUNCIAR – A Marinha disponibiliza um número para que as pessoas possam realizar as denúncias de irregularidades no mar, rios e lagoas. Em caso de flagrante ligue para o telefone: (51) 3684-2037.

Foto: Marinha do Brasil