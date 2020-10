Atualmente, a internet é o meio digital fundamental para ações de marketing e a popularização das redes sociais tornou isso ainda mais essencial para as empresas. O analista de marketing digital tornou-se profissional estratégico e deve conhecer as técnicas que comunicam diferentes públicos nas mais diversas plataformas e linguagens. Durante a quarentena, isso tem sido ainda mais importante. Segundo levantamento do Compre&Confie, as vendas pela internet no Brasil cresceram 71% nos 90 dias iniciais da pandemia no país. Pensando nisso, o Senac Osório abriu turma para o curso de Analista de Marketing Digital em Mídias Sociais. A próxima turma inicia em 8 de outubro, com encontros nas terças e quintas-feiras, das 19h às 22h.

A capacitação, com carga horária de 48 horas, tem como objetivo capacitar profissionais para o desenvolvimento de ações digitais de divulgação e comercialização de produtos e serviços por meio de mídias sociais. Para participar, é necessário Ensino Médio completo, idade mínima de 16 anos e curso de usuário Windows ou conhecimento equivalente.

Inscrições e mais informações podem ser acessadas no site www.senacrs.com.br/osorio ou pelo telefone (51) 3663-3023.