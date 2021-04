O Ministério da Educação (MEC) divulgou na última sexta-feira (16) o resultado do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2021. A consulta pode ser feita na página do Sisu (www.sisualuno.mec.gov.br). As matrículas iniciaram nesta segunda-feira (19) e seguem até a próxima sexta (23). Vale ressaltar que os horários e locais de atendimento são definidos por cada instituição de ensino.

O processo seletivo do Sisu referente à primeira edição de 2021 ocorre em uma única chamada. Quem não conseguiu uma vaga pode participar da lista de espera. Para isso, o estudante deverá manifestar seu interesse por meio da página do Sisu, no período de 16 a 23 de abril, em apenas um dos cursos para o qual optou por concorrer. Aquele que foi selecionado na chamada regular em uma de suas opções de vaga não poderá participar da lista de espera, independentemente de ter realizado a matrícula na instituição. Os procedimentos para preenchimento das vagas não ocupadas na chamada regular serão definidos em edital próprio de cada instituição participante.

O Sisu é o programa do MEC para acesso de brasileiros a cursos de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas semestralmente, por meio de um sistema informatizado, e os candidatos são selecionados de acordo com suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste ano foram ofertadas 206.609 vagas em 109 instituições públicas de ensino superior. Em caso de dúvidas entre em contato com o MEC pelo telefone: 0800 616161.

