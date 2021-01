A Polícia Civil está trazendo para o Litoral Norte gaúcho o Mediar Itinerante. O Programa visa a expansão dos princípios da Justiça Restaurativa no Estado, sendo alternativa à Justiça Retributiva. Para isso é utilizada uma técnica de desconstrução do conflito pelo diálogo, buscando identificar as necessidades das partes e os fatores que levaram à controvérsia para que, através dessa conversação mediada, as partes possam construir uma solução para o caso em questão. O Mediar Itinerante, que é conduzido por policiais com curso de mediação.

Após passar por Maquiné e Quintão, em Palmares do Sul, na semana passada, nessa semana o projeto deve chegar as cidades de Arroio do Sal, Terra de Areia, Torres e Tramandaí. A previsão é que até o final do verão, todas as cidades da região, incluindo Osório, possam receber atividades do projeto.