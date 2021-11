A Brigada Militar (BM) segue recebendo doações para a Campanha Cabelos de Aço, a qual arrecada mechas de cabelo para a fabricação de perucas para pacientes com câncer. Todas as doações são encaminhadas ao Instituto da Mama (IMAMA) e ao Instituto do Câncer Infantil, ambos em Porto Alegre. Para você ter uma ideia, desde o início da campanha, em março de 2019, os quartéis da BM o da região já receberam a doação de aproximadamente 1,2 mechas.

Na quinta-feira (4), o quartel do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (CRPO Litoral), recebeu a visita das irmãs Rafaela (8) e Amanda dos Santos (10). As meninas que moram no bairro Sul Brasileiro, acompanhadas da mãe Suelen, foram recebidas pela Policial Militar (PM) soldado Paula.

DOE VOCÊ TAMBÉM!

Quem tiver interesse em participar da campanha pode fazer a doação de mechas em qualquer quartel da Brigada Militar ou deixar em algum salão de beleza parceiro. Em Osório, as doações podem ser realizadas diretamente na sede do CRPO Litoral, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 4, no bairro Caiu do Céu. Em caso de dúvidas, entrar em contato por meio do telefone (51) 3663-5903.

Foto: BM

