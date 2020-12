Dezenas de pessoas ocupavam a beira da praia de Torres, na manhã desta quarta-feira (2), contrariando as novas regras implementadas pelo governo do Rio Grande do Sul para tentar diminuir os níveis de contágio pelo coronavírus. A prefeitura disse que será feita uma reunião à tarde para definir como ocorrerá a fiscalização. O decreto com as novas orientações foi publicado na terça-feira (1) e, entre outras coisas, não permite a permanência na orla com a família ou sozinho. Por volta das 11h de quarta, cerca de 30 pessoas estavam sentadas em cadeiras de praia, muitas delas sem máscara. Havia pessoas também tomando banho de mar.

