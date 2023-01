Miguel Calderon assumiu o comando do Executivo

OSÓRIO – O vereador Miguel Calderon (PP) assumiu na segunda-feira (16), como prefeito em exercício do município. O presidente do Legislativo osoriense ficará no cargo pelo período de 15 dias, durante as férias do prefeito Roger Caputi. Vale lembrar que, Calderon só assumiu a função, visto que o vice-prefeito Martim Tressoldi segue afastado do cargo devido a problemas de saúde.

A cerimônia de transmissão do cargo ocorreu na manhã de sexta (13), no Gabinete do prefeito. Na ocasião, Roger destacou a confiança no trabalho e na capacidade de Miguel Calderon na condução da cidade durante suas férias. Já durante o seu pronunciamento, Calderon afirmou que assumirá o Executivo Municipal seguindo “os ritos atinentes ao cargo, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos na atual gestão”.

Estiveram presentes durante o ato os vereadores Charlon Muller (MDB) e Vágner Gonçalves (PDT); o presidente do PP de Osório, Jeferson Silveira da Silva; o vice-presidente do PP da cidade, Anildo Messagi; o ex-prefeito osoriense Eduardo Renda; além de secretários municipais, servidores, amigos e familiares de Calderon.

Prefeito em exercício de Osório,

Miguel Calderon.

João Pereira assumiu comando do Legislativo

Também na manhã de sexta-feira, o vereador João Pereira (MDB), vice-presidente da Câmara de Vereadores, assumiu, de maneira interina, o cargo de presidente do Legislativo osoriense, enquanto Miguel Calderon permanecer como prefeito em exercício. O ato ocorreu no Plenário Francisco Maineri.

Na cerimônia, João agradeceu aos colaboradores que contribuíram para que viesse a ocupar uma cadeira no Legislativo, e aos colegas vereadores, pela oportunidade de integrar a Mesa Diretora da Casa. Ele ainda ressaltou que, “ao exercer o mandato como presidente em exercício, continuará com as portas de seu gabinete abertas, mantendo o olhar voltado ao interesse público, fazendo o melhor pela cidade”.

O ato contou com a participação dos vereadores Charlon e Vagner, que parabenizaram os colegas, desejando sucesso na condução dos trabalhos. Entre os presentes, também estavam o presidente do PP de Osório, Jeferson da Silva; o diretor administrativo do Legislativo, Nézio Dias Marçal; além de servidores, amigos e familiares de João Pereira.

Presidente em exercício da Câmara de

Vereadores, João Pereira.

FOTOS: Adriana Davoglio