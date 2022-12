Militar da Reserva é encontrado morto

OSÓRIO – O tenente-coronel da Reserva Remunerada da Brigada Militar (BM) Sérgio Heber Comacette Syperrek foi encontrado morto na manhã de sábado (17), no Centro da cidade. O corpo estava dentro de um automóvel Fiat Pálio, estacionado entre a Avenida Getúlio Vargas e Rua Vinte e Quatro de Maio.

Os agentes da BM e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta das 7h e 30min, mas quando chegaram ao local, encontraram a vítima morta. De acordo com a Brigada, o corpo não apresentava sinais de violência. O local foi isolado para a realização da Perícia. A causa da morte do policial da Reserva ainda não foi identificada, mas a suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito.

Os atos fúnebres foram realizados no Memorial Hoffmeister, no final da noite de sábado (17). Já o sepultamento ocorreu na manhã de domingo (18), no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Osório. Estiveram presentes familiares, amigos e ex-colegas de farda, incluindo autoridades da BM.

Pelas redes sociais, o Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) lançou uma nota de pesar sobre a morte do tenente-coronel da Reserva. Sérgio Heber comandou o 8° Batalhão de Policiamento Militar (BPM) entre julho de 2001 e março de 2003, quando passou a chefiar a 3ª Seção do CRPO Litoral. Ele permaneceu nesta função até ser nomeado o primeiro comandante do 2° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), em dezembro de 2004, permanecendo no cargo até abril de 2006. Além disso, o oficial também atuou no Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e, sendo transferido para a Reserva Remunerada da Brigada em junho de 2007.