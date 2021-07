Foi realizada na tarde de segunda-feira (28/06), a entrega da Comenda do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral), a oito Policiais Militares (PMs) do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM). A cerimônia foi realizada no Salão de Eventos do 8º BPM, em alusão ao aniversário de 23 anos do CRPO Litoral, ocorrido no início de junho.

Foram homenageados os seguintes militares: o major Fábio Hax Duro (subcomandante do 8º BPM); o capitão Marco Antônio de Quadros Júnior (comandante da 1ª Cia PM/Osório); os primeiro tenentes Eduardo José Schirmer Bomfim e Renato Cravo Ramos (Programa Mais Efetivo – PME); o 2º sargento (PME) Paulo Roberto Teixeira de Oliveira; e os soldados Fabricio Alves de Lemos Domingues, Martim Franciskienicz Júnior e Mauricio Menezes Martins. A entrega foi realizada pelo comandante do CRPO Litoral, o coronel Leandro Oliveira da Luz, e pelo comandante do 8º BPM, o tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros.

Já na quarta-feira (30/06), foi a vez dos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPPAT), receberem a honraria. A solenidade ocorreu no gabinete do Comando do 2º BPAT. Receberam a Comenda os seguintes militares: o major Eduardo Moura Mendes (subcomandante do 2º BPAT); os capitães Juliano Giboski (comandante da 1ª Companhia Policial Militar – CPM – de Capão da Canoa), João César Verde Selva (comandante da 3ª CPM de Tramandaí); o 2º sargento Edelmir de Oliveira Ribeiro (do Programa Mais Efetivo – PME); e os soldados Alexsandro Ribeiro da Silva, Brenda Domingues de Vasconcelos, Bruno Alves Garcia, Marcelo da Silva Queiroz, Marcus Vinicius dos Santos Muller e Michelle dos Santos Queiroz. As comendas foram entregues pelos comandantes do CRPO Litoral, o coronel Leandro Oliveira da Luz, e do 2º BPAT, o tenente-coronel Aurélio da Rosa.

Vale ressaltar que as homenagens fazem parte das comemorações aos 23 anos do CRPO Litoral, ocorrido no início de junho.

Foto: BM

NOVO COMANDANTE – O capitão Juliano Marques Araújo assumiu na terça-feira (29/06), de maneira oficial, o cargo de comandante da Companhia Policial Militar (CPM) de Cidreira. Ele assume a vaga do capitão Marco Antônio de Quadros Júnior, o qual passa a comandar as 1ª e 2ª Companhias do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) com sedes em Osório e Santo Antônio da Patrulha, respectivamente. Pós-graduado em Direito Penal Militar, o capitão Juliano já atuou no 24º BPM, em Alvorada (região Metropolitana), e ultimamente estava na CPM de Torres.