Valor vai ser destinado a comunidade quilombola da região.

O Governo federal definiu o nome dos municípios brasileiros que vão ser contemplados com os recursos federais de custeio para o fortalecimento das ações de Atenção Primária à Saúde às populações quilombolas. Ao todo, serão 2.403 cidades contempladas. A lista consta na Portaria no 4.036/2021 do Ministério da Saúde (MS), a qual foi publicada no último dia 29 de dezembro.

Foram liberados mais de R$ 27 milhões, sendo R$ 28 mil destinados a sete municípios do Litoral Norte gaúcho: Capivari do Sul, Caraá, Maquiné, Mostardas, Osório, Palmares do Sul e Tavares (veja o valor que cada município vai receber no final da matéria).

Os recursos serão transferidos em parcela única e integram o Programa Previne Brasil, instituído pela Portaria 2.979/2019 do MS como o novo modelo de financiamento federal da Atenção Primária à Saúde (APS). O cálculo usou as informações registradas no campo “É membro de povo ou comunidade tradicional? ”, com resposta afirmativa e autodeclaração “Povos quilombolas”, da ficha de cadastro individual, do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).

Segundo a portaria, o ministério considerou, como povos quilombolas, grupos étnico-raciais remanescentes das comunidades dos quilombos, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

REPASSE PARA COMUNIDADE QUILOMBOLA MUNICÍPIO VALOR (R$) Capivari do Sul 4.200,00 Caraá 2.800,00 Maquiné 2.800,00 Mostardas 7.000,00 Osório 5.600,00 Palmares do Sul 2.800,00 Tavares 2.800,00 TOTAL 23.800,00

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some