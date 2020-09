Em meio à pandemia que estamos vivendo por causa do novo coronavírus, as pessoas têm se adaptado e buscando novas maneiras para realizarem atividades do seu dia-a-dia. No último sábado (19) foi comemorado o Dia Mundial da Limpeza, e pensando nisso, o Projeto Praia Limpa se mobilizou para não passar a data em branco.

De acordo com o coordenador do Projeto, Alexis Sanson, a estratégia foi montar uma espécie de drive trhu para que os moradores pudessem entregar o seu lixo reciclável, sem ocasionar aglomeração. Ao todo, foram arrecadados 337 quilos de materiais. “Foram 1.322 itens como garrafas e embalagens plásticas, papelão, revistas, além de materiais eletrônicos como televisões, rádios e aparelhos celulares”, relatou Sanson.

Segundo Alexis, todos os materiais foram entregues a Cooperativa de Reciclagem do município, com o objetivo de fomentar emprego e renda para as famílias que dependem da reciclagem para sobreviver.

Foto: Divulgação