Morre comandante do 2º BPAT

Faleceu na manhã de terça-feira (6), o tenente-coronel da Brigada Militar (BM) Sérgio Augusto Rocha de Oliveira. O Policial Militar (PM) estava internado no Hospital da BM, em Porto Alegre, desde a segunda quinzena de junho, devido a uma úlcera gástrica. Devido a complicações, Sérgio precisou receber transfusão de sangue e desde o último dia 25/06 estava Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).

Aos 51 anos de idade, o PM havia passado de major para tenente-coronel, durante cerimônia realizada pela Brigada no último final de semana. Desde março deste ano Sérgio comandava, de maneira interina, o 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), um dos Batalhões do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o qual é responsável pela segurança de 12 municípios do Litoral Norte gaúcho.

Egresso na BM em 1990, o militar fez parte do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Porto Alegre, onde atuou no Departamento de Logística e Patrimônio (DLP), no 4º Regimento de Polícia Montado (RPMon) e no 3º Esquadrão Independente. Além disso, também atuou no 11º, 19º e 20º BPM.

O Comando-Geral da Brigada lançou uma nota de pesar se solidarizando com a dor da família, de amigos e de colegas pela perda. Algumas prefeituras como Arroio do Sal e Tramandaí também se pronunciaram sobre a morte do PM. Os atos fúnebres aconteceram na quinta (7), na Capela 7 do Cemitério Ecumênico João XXIII, localiza no bairro Medianeiro, em Porto Alegre. O tenente-coronel deixa a esposa, três filhos, mãe e irmã.

