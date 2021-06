Faleceu na terça-feira (22), o tenente do Exército, Nestor Antônio dos Santos, aos 100 anos de idade. O osoriense, que morava na cidade, faleceu em sua casa, de causas naturais. O velório do veterano de guerra foi realizado na Capela B da Funerária São José e seu corpo foi enterrado no Cemitério Nossa Senhora da Conceição na tarde de quarta (23).

Nascido no dia nove de setembro de 1920, o osoriense esteve presente na 2ª Guerra Mundial (1939-1945), como integrante da Força Expedicionária Brasileira (FEB). O combatente foi para a Itália em dezembro de 1944, permanecendo em combate por quase um ano, até retornar ao país.

Em 2020, ao completar 100 anos de vida, o tenente Nestor foi homenageado, recebendo a boina do Exército Brasileiro, uma medalha dos 75 anos de Força Expedicionária Brasileira, a medalha dos 100 anos da região militar e também a moeda do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) da Brigada Militar.

A equipe do Jornal Momento deseja os mais sinceros sentimentos a toda família do tenente do Exército, Nestor Antônio dos Santos.

Foto: Divulgação