Morre o delegado regional do Litoral Norte

Faleceu na tarde do último domingo (6), o delegado de polícia Paulo da Silva Perez. O diretor regional da Polícia Civil do Litoral Norte, de 59 anos de idade, sofreu um infarto quando estava em sua residência e acabou não resistindo, vindo a óbito. Antes de assumir a 23ª Delegacia Regional de Polícia, em março desse ano, Paulo esteve atuando por 20 anos no comando da Delegacia de Tramandaí, cidade onde morava com a família.

Há 35 anos atuando na Polícia Civil, o Delegado Perez, entrou para a Instituição como Investigador de Polícia, em 1986. Mais tarde, em 1993, assumiu como Escrivão de Polícia e, em 1999, foi nomeado Delegado de Polícia. Ele também foi titular da 1ª, 2ª e 4ª Delegacias de Polícia de Rio Grande.

HOMENAGENS

Pelas redes sociais, a Chefe de Polícia Civil, delegada Nadine Anflor, prestou uma última homenagem: “Perdemos um grande amigo e colega, Delegado Paulo Perez, nosso Regional do Litoral, vítima de um infarte fulminante. Sabe aquele gabinete de delegado raiz? Ele tinha! Sabe aquele colega que não tinha dia nem hora para ajudar qualquer um? Era ele. Sabe aquele cara simples, sincero e muito competente? Era ele. Fará muita falta entre nós, Dr. Perez. Ficaremos com as boas lembranças, obrigada pela dedicação de uma vida inteira a nossa Polícia Civil. Descanse em paz. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, redigiu.

O vice-governador do Estado e secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, postou uma mensagem em uma rede social. “A @policiacivilrs perdeu um grande policial e delegado. Responsável pela Regional do Litoral Norte, Paulo Perez dedicou a vida à instituição”, lamentou. “Meu abraço aos familiares, amigos e colegas neste momento de profunda tristeza”, acrescentou.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública também se pronunciou sobre a perda. “A SSP registra a eterna gratidão pela dedicação e excelência do delegado Perez nos serviços prestados à proteção da sociedade gaúcha. Diante desta perda irreparável, empenhamos toda solidariedade com a família, amigos e colegas desse grande policial”, postou no Twitter. Por sua vez, a Brigada Militar, por meio de vários batalhões, lamentou o falecimento do policial civil.

DESPEDIDA

O velório do delegado Paulo da Silva Perez foi realizada na manhã desta segunda-feira (7), na Câmara de Vereadores de Tramandaí e contou com a presença de familiares, amigos e colegas da Polícia Civil. Já na tarde de ontem, o corpo do delegado foi cremado no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. Paulo Perez deixa a mulher, duas filhas e inúmeros amigos conquistados nesses 35 anos que serviu a polícia do Estado.

Foto: Divulgação