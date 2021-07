O mês de julho tem sido bastante violento nas estradas da região. Já são nove vítimas causadas por acidentes de trânsito no Litoral Norte gaúcho. O óbito mais recente ocorreu na noite da última sexta-feira (16). Trata-se de um motociclista de 32 anos de idade.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve a identidade divulgada, seguia na altura do quilômetro seis da BR-101, na localidade de Campo Bonito, em Torres, quando acabou colidindo a sua moto (com placas de São Lourenço do Sul) contra um automóvel Fiat Palio (com placas de Torres).

O homem chegou a ser socorrido e levado com ferimentos graves até o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres, onde infelizmente, acabou não resistindo e vindo a falecer.

Foto: PRF