Um acidente de trânsito na noite da última sexta-feira (9), envolvendo um automóvel Kadett e uma motocicleta, ocasionou na morte de um homem. Segundo a Brigada Militar (BM), a colisão ocorreu por voltas das 20h e 30min, no cruzamento da Avenida Idelfonso Simões Lopes com a Rua Santos Dumont, em Osório.

O condutor da moto, identificado como Vagner Borges de Assis, de 37 anos de idade, acabou morrendo no local. O motorista do carro, de 46 anos, acabou passando pelo teste do bafômetro, o qual deu positivo para consumo de bebida alcoólica. Além disso, o indivíduo estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Diante dos fatos, o homem, que possui antecedentes por homicídio, entre outros crimes, foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência. Essa foi a nona morte no trânsito, em estradas da região, desde o início de julho. As outras ocorrências ocorreram nos municípios de Balneário Pinhal, Imbé, Maquiné e Santo Antônio da Patrulha (veja essas e outras matérias em www.jornalmomento.com.br).

OUTRO ACIDENTE

No sábado (10), outro homem foi preso embriagado, após se envolver em um acidente de trânsito. A colisão ocorreu na Avenida João de Magalhães, em Tramandaí, e envolveu dois veículos: um Corsa e um Cobalt.

Durante a ocorrência, os agentes da Guarda Municipal perceberam que o motorista do Corsa apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e realizou o teste do etilômetro, o qual deu positivo para consumo de álcool.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, para o registro de ocorrência. Já o veículo foi recolhido e conduzido ao depósito do Departamento de Trânsito (Detran).

FOTO: BM