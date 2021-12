Veículo tombou na altura do quilômetro cinco da ERS-486, em Itati.

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão, ocorreu no final da manhã de terça-feira (14). Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo, com placas de Osório, seguia pela ERS-486 (Rota do Sol) no sentido Serra – Litoral, quando acabou tombando na altura do quilômetro cinco da rodovia, no município de Itati.

O motorista, identificado como Reinaldo Dias, ficou preso nas ferragens e, infelizmente, acabou morrendo no local. A vítima tinha 38 anos de idade e era natural de Cachoeira do Sul. O trânsito precisou ser bloqueado no trecho, voltando ao normal após a realização da perícia.

Foto: CRBM

