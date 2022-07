MP arquiva denúncia contra prefeito de Imbé

O Ministério Público do Estado (MP-RS) arquivou uma denúncia envolvendo o nome do prefeito de Imbé Ique Vedovato. A denúncia ocorreu durante as eleições de 2020. Na época, ele era vice-prefeito do município e estava concorrendo para prefeito da cidade. Conforme o MP, a denúncia dizia que Ique estava envolvido com empreendimentos imobiliários e suposta liberação de cartas de ‘Habite-se’ pela prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária de Imbé, sem conclusão das obras, além de supostos favorecimentos a servidores da pasta.

A denúncia alegava que Ique teria utilizado seu cargo político para criar dificuldades na obtenção das cartas, supostamente, favorecendo empresários locais, o que foi negado por ele na ocasião. Desde então, Ique, que assumiu o Executivo de Imbé em janeiro de 2021, se manteve tranquilo e acreditando que a verdade iria prevalecer.

Após investigações, no último dia 15 deste mês, o Ministério Público optou por arquivar a denúncia, sendo a decisão publicada pela promotora de Justiça de Tramandaí, Mari Oni Santos da Silva. Agora, um novo inquérito, o qual está no início, foi instaurado para dar sequência as investigações contra dois servidores da prefeitura de Imbé.

Foto: Divulgação

