A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes vai realizar nesta quarta-feira (6), a ‘Noite de Reis’. Na impossibilidade de ser presencial, em decorrência das restrições sociais imposta pela pandemia, a apresentação do Terno de Reis dos Cantadores Açorianos será transmitida ao vivo a partir das 21h pelas páginas no Facebook da prefeitura de Santo Antônio e do Movimento Tradicionalista do Rio Grande do Sul (MTG-RS).

O Terno de Reis é uma manifestação folclórica regional. A referência dos músicos é a história bíblica dos Três Reis Magos e sua chegada ao lugar onde se encontrava o menino Jesus. Tradicionalmente, os ternos de reis percorriam as casas de suas comunidades desde o dia 25 de dezembro até a véspera do dia 06/01, data em que é comemorado o Dia de Reis.

Segundo o vice-presidente artístico do MTG, Valmir Bohmer, é fundamental a preservação deste costume herdado dos portugueses, que representa a peregrinação dos três Reis no destino a Belém.