A partir da 0h de sábado (15) os usuários da BR-290 (Freeway) vão ter um novo local para o pagamento do pedágio de Gravataí. A atual praça no quilômetro (km) 77 vai ser desativada e a cobrança passará a ser feita nos guichês construídos no km 60 da rodovia. A mudança da Praça de Gravataí é uma reivindicação antiga do município e uma das mais aguardadas pela comunidade local, segundo a CCR Viasul.

“É um momento bastante significativo e nossa expectativa é tão grande quanto da população, pois sabemos como a vida de muitas pessoas vai melhorar”, destacou o diretor da CCR Viasul, Fausto Camilotti.

A concessionária ressalta que o pagamento na praça atual em Gravataí seguirá ocorrendo até às 23h e 59min da sexta-feira (14). Somente a 0h de sábado, os novos guichês no km 60 entrarão em funcionamento. O usuário que passar pelo pedágio que segue em funcionamento, do km 77, em direção ao do km 60, neste intervalo de tempo, não pagará a tarifa novamente, bastando apresentar o comprovante do pagamento feito na praça do km 77 (atual). Equipes nos dois pedágios orientarão os usuários nesse processo de transição para que a passagem nos dois pontos seja feita sem problemas.

Outra alteração será a cobrança nos dois sentidos em Santo Antônio da Patrulha. Anteriormente, o motorista pagava a tarifa de R$ 9,20 somente na direção Capital – Litoral. A partir de amanhã (sábado) será cobrado R$ 4,60 nos dois sentidos.

A concessionária disponibilizará equipes e ostensiva sinalização para orientação dos usuários. Nesse sentido, a CCR Viasul reforça que os motoristas redobrem a atenção uma vez que, com a cobrança bidirecional, o mesmo terá, obrigatoriamente, que parar no pedágio também no sentido Porto Alegre. Para mais informações ligue para a Central de atendimento da CCR Viasul no número: 0800 000 0290.

Foto: Divulgação