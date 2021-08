Uma mulher foi presa em flagrante pela Brigada Militar (BM) na noite de sexta-feira (20), pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A mulher foi abordada pelos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) quando trafegava em um automóvel Hyundai na altura do quilômetro 25 da BR-290 (Freeway), em Santo Antônio da Patrulha, no sentido Porto Alegre – Osório.

Segundo a BM, durante buscas no automóvel foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros. No carro, o qual seria utilizado como transporte de passageiros por aplicativo, estavam o motorista e uma menina de 13 anos de idade, sobrinha da mulher. O condutor e a mulher foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio, onde foi registrada a ocorrência. Já a menor, foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

Foto: BM