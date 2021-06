Mulher é morta e duas pessoas são feridas durante tiroteio

Um tiroteio na noite de domingo (6), em Tramandaí, ocasionou na morte de uma mulher e deixou um casal ferido. O crime ocorreu por volta das 20h, no Parque dos Presidentes. De acordo com a Brigada Militar (BM), testemunhas relataram que um veículo de cor branca, teria estacionado na Rua Feliciano Bernardes. Alguns homens que estavam a bordo do automóvel, atiraram contra o grupo de pedestres e acabaram fugindo.

A vítima, identificada como Andreia dos Anjos da Rosa, de 46 anos, acabou morrendo no local. Já as outras duas pessoas feridas foram socorridas e levadas pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tramandaí. Posteriormente, o homem, de 30 anos (com antecedentes por tráfico, ameaça e roubo) e a mulher, de 51 anos, foram encaminhados ao Hospital da cidade, onde seguem internados, mas sem risco de morte.

A Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento nenhum suspeito de ter cometido o crime foi preso. Segundo as investigações, há indícios que o crime teria sido ocasionado por causa de disputa de grupos rivais.