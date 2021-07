A Brigada Militar (BM) prendeu na noite de quinta-feira (22), um homem pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu em flagrante, em Santo Antônio da Patrulha. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) se dirigiram até a casa do indivíduo, juntamente com os agentes do Conselho Tutelar, após receberem denúncias de que uma menina de 12 anos de idade estava sendo prostituída pela própria mãe.

Ao chegarem a residência, os agentes foram surpreendidos ao serem recebidos pela menor, a qual estava completamente nua. Ao adentrarem na casa, os policiais encontraram o homem deitado no quarto, também sem nenhuma roupa. No local foram apreendidos um revólver calibre 38 milímetros e algumas munições.

O indivíduo foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio, onde foi registrada a ocorrência. Segundo a Polícia, o preso chegou a relatar durante depoimento que dava dinheiro a mãe da menina, para manter relações sexuais com a menor. Além de estupro, ele vai responder pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Durante a ação, os PMs foram a casa, onde a mãe e menina moram, onde efetuaram a prisão da mulher, a qual foi conduzida ao sistema prisional. Já a menor, após ser socorrida, foi levada pelo Conselho Tutelar a casa de parentes.