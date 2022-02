A Brigada Militar (BM) prendeu na terça-feira (1º), uma mulher de 23 anos de idade pelo crime de tráfico de drogas. A prisão, efetuada pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), ocorreu no Terminal Turístico, em Tramandaí.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento de rotina na região quando avistaram a mulher em atitude suspeita e resolveram abordá-la. Com ela foram apreendidas 199 porções de cocaína, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.031,00 (mil e trinta e um reais).

A mulher, com diversas passagens, foi levada a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para o registro de ocorrência e, posteriormente, conduzida ao sistema prisional.

Foto: BM

