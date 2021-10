A Brigada Militar (BM) realizou a apreensão de quatro adolescentes e a prisão de uma mulher por tráfico de drogas. Segundo a BM, as ações distintas foram realizadas na noite de terça-feira (19), em Cidreira.

Após denúncias de que indivíduos estariam vendendo entorpecentes na Vila Antena. Viaturas foram encaminhadas até o local, onde foram confirmados os atos. Os Policiais Militares (PMs) abordaram dois adolescentes de 16 e 17 anos de idade. Com eles foram apreendidas 41 porções de drogas como crack, cocaína e maconha, além de 77 reais.

No final da noite de terça, a Brigada apreendeu outros dois adolescentes com drogas, desta vez na região central de Cidreira. Os menores estavam acompanhados de uma mulher, que acabou sendo presa. Durante a ação foram apreendidas 105 pedras de crack, 10 porções de maconha, cinco comprimidos de ecstasy, duas munições calibre 12 milímetros, três celulares, uma máquina de cartão de crédito e R$ 446,00.

Todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) de Cidreira para o registro de ocorrência.

Foto: BM

