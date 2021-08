A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada de quinta-feira (26), uma mulher de 46 anos de idade pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante abordagem a um veículo que trafegava pela BR-101, em Torres.

A mulher estava abordo de um automóvel Ethos com placas de Porto Alegre. Segundo a PRF, a presa estava realizando uma corrida por aplicativo. O motorista do veículo, um homem de 48 anos, relatou aos policiais que ele havia pego a passageira em Santa Catarina.

Durante revista, os agentes encontraram com a mulher uma pistola nove milímetros com três munições intactas e 3,5 gramas de maconha. Diante dos fatos, a passageira foi presa e conduzida a Delegacia de Torres, onde foi registrada a ocorrência. Já o homem, foi ouvido pelos policiais e liberado para seguir viagem.

Mulher sofre tentativa de homicídio

A Polícia Civil está investigando o caso de tentativa de homicídio ocorrido na madrugada de quinta-feira (26), em um apartamento no bairro São José, em Tramandaí. A Brigada Militar (BM) foi acionada por volta das 2h e 30min, após vizinhos ouvirem os pedidos de socorro de uma mulher.

Segundo a BM, quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao condomínio, na Rua Barão do Guaíba, eles encontraram a porta do apartamento destrancada. A vítima, de 48 anos, estava caída no chão e com alguns ferimentos no rosto e no corpo. A mulher foi socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Tramandaí.

O apartamento foi isolado para a realização da perícia. O caso segue sendo investigado e até o momento nenhum suspeito de ter cometido o crime foi identificado.