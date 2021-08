A Polícia Civil (PC) realizou na manhã de segunda-feira (16), o cumprimento de ordens judiciais. Durante as ações, uma mulher foi presa em preventivamente. Na residência, onde ela estava foram apreendidos diversos documentos, cartões de crédito, uma faca, dois aparelhos celulares, entre outros objetos, além de drogas e dinheiro. De acordo com a Polícia, as drogas seriam preparadas para serem entregues na Penitenciária Modulada Estadual do município (PMEO).

Segundo o delegado João Henrique Gomes, a partir do aumento preocupante dos registros policiais de crimes contra o patrimônio, por meio das redes sociais, internet e aplicativos de celulares, as investigações policiais estiveram focadas no sentido de estabelecer a autoria e prisão dos envolvidos. No andamento das investigações houve utilização de diversas ferramentas qualificadas, visando a responsabilização penal dos envolvidos. Diante disso, medidas cautelares judiciais foram representadas ao Judiciário local, as quais foram regularmente deferidas.

“O apoio da comunidade no esclarecimento dos crimes tem sido de grande valia; ressaltando ainda o dedicado e comprometido empenho dos agentes policiais lotados na DP Osório nas investigações; com foco nos crimes patrimoniais, com uso da internet, que vem causando grandes prejuízos às pessoas de bem”, declarou Gomes. O delegado alertou sobre os riscos do uso da internet, ressaltando a importância de manter um programa atualizado de proteção e acompanhar nas páginas da Polícia Civil as dicas de conduta para se proteger da ação de criminosos virtuais. Novas ações não são descartadas e a comunidade pode denunciar, por meio dos telefones: (51) 99912-0456 (Whatsapp) ou pelo 181.

Foto: PC