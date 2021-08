Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte gaúcho, a Brigada Militar (BM) realizou uma nova prisão. A ação ocorreu na última sexta-feira (6), no Parque Antártica, em Capão da Canoa, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizaram a abordagem, após avistarem a mulher em situação suspeita. Com ela foram apreendidas 32 pedras de crack e uma quantia no valor de 309 reais. Diante dos fatos, a mulher de 42 anos de idade, com antecedentes por tráfico, foi presa e conduzida a Delegacia de Polícia (DP) de Capão, para o registro de ocorrência.

Foto: BM