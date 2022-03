Tem início na sexta-feira (25), no Centro Municipal de Eventos de Tramandaí, a 24ª Multifeira. A maior Feira de segmentos de importados, bazar, brinquedos, utensílios e utilidades domésticas, papelaria, lojas de preço único, jogos e R$ 1,99 é realizada pela 4B Feiras e Eventos e seguirá até o próximo domingo (27).

De acordo com os organizadores, o evento deve impulsionar as vendas de lojistas, atacadistas e supermercadistas do RS e de Santa Catarina. O credenciamento pode ser realizado no local, sendo exclusivo para os três tipos de comerciantes citados anteriormente.

O horário de funcionamento da Feira ocorrerá das 10h às 20h na sexta (25) e no sábado (26) e das 10h às 17h no domingo (27). A entrada é gratuita, sendo obrigatório o uso da máscara. O Centro de Eventos está localizado na Rua Ernesto Nunes Bandeira, 920, na região central de Tramandaí.

