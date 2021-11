Teve início no dia oito de novembro, o I Torneio Municipal de Beach Tennis (Tênis de Areia). A competição foi organizada por Maurício Bublitz. Os jogos foram espalhados por cinco quadras da cidade: Villa Sports, Soul Beach, Ferrari Beach Sports, Valmir Beach e Arena da Chácara. Aproximadamente 90 duplas, em 10 categorias, iniciaram a disputa da competição e apenas as duas melhores de cada categoria chegaram a grande decisão.

As partidas foram disputadas em set único de seis pontos, podendo ir a sete em caso de empate em 5 a 5. Já em caso de empate em 6 a 6, o jogo foi decidido em um tie break até sete ou mais (até ser aberta uma diferença de dois pontos). Vale ressaltar que apenas foram premiadas as duplas finalistas, portanto não havendo disputada do 3º lugar.

As finais foram disputadas no domingo (21), na Praça das Carretas. Os jogos tiveram início às 9h e 30min e se estenderam até o meio da tarde, sendo definidos os campeões nas seguintes categorias: Simples – B; Duplas – Masculino (B, C e D), Feminino (B, C e D) e Misto (D, C e B). A seguir veja como foi a final em cada categoria.

MASCULINO D – Filé/Titiu 4 x 6 Everton/André

Logo no primeiro game pode-se ver o que esperava para a partida: um jogo equilibrado. Mesmo com Everton sacando, Filé e Titiu chegaram a abrir 0x40 no game. Porém, os erros seguidos custaram o set, e na bola para fora de Titiu, Everton e André fizeram 1 a 0. O empate veio no game seguinte, com um lindo ataque de Filé na diagonal.

Depois de um belo rali, o terceiro game foi definido em um smash de André, no fundo da quadra: 2 a 1. Mas novamente, Titiu e Filé buscaram o empate. Após errar dois saques seguidos, Titiu acertou a mão e com um ace fechou o quarto game: 2 a 2. Ace de um lado, Ace do outro. Foi com um ponto de saque de Everton, que o quinto game foi definido.

O sexto game foi decisivo para a partida. Com Filé no saque, ouve a primeira quebra de serviço, depois que o próprio Filé acabou atacando uma bola para fora: 4 a 2. A partir daí as duas duplas seguiram trocando pontos. No sétimo game, Titiu acertou um lobe na linha, descontando para 4 a 3. No oitavo game, André fez 5 a 3, com um smash no meio da quadra.

Titiu e Filé voltaram a descontar com um ataque no fundo de Filé: 5 a 4. Mas no décimo game, Everton e André fecharam a partida. Com Filé no saque, o game estava 30×40, quando Titiu tentou uma bola no fundo, mas jogou para fora, dando a vitória para Everton e André pelo placar de 6 a 4.

Vale ressaltar que a prefeitura municipal esteve presente no evento com a participação do vice-prefeito Martim Tressoldi. Foi ele quem realizou a entrega das premiações das duas duplas finalistas da categoria Masculino D.

Os campeões do Masculino D, André e Everton e os vice-campeões Titiu e Filé ao lado do vice-prefeito Tressoldi.

FEMININO D – Cris/Andressa 5 x 7 Nani/Grazi

Um jogaço de Beach Tennis! Isso que o público presente na quadra da Praça das Carretas pode acompanhar na final do Feminino D. Grazi e Nani saíram na frente ao confirmarem o serviço, com um smash na diagonal de Nani. O empate veio no game seguinte, após o ataque de Nani para fora.

A partir daí só deu Grazi e Nani. A dupla fez 2 a 1 no smash para fora de Andressa. O terceiro ponto saiu após dois lobes seguidos de Grazi no fundo. Com a dupla adversária errando muito, Grazi e Nani chegaram a abrir 5 a 1. No quinto game, Cris devolveu o saque de Grazi para fora, deixando o jogo em 4 a 1. Já no game seguinte, Cris errou o smash e viu suas adversárias ficarem a um ponto do título.

A partida mudou a partir do sétimo game. Mesmo com Nani sacando para a vitória, Cris e Andressa conseguiram quebrar o serviço e no smash no fundo de Cris, descontaram para 5 a 2. Depois de um belo rali, Andressa acertou uma largada na diagonal para fazer o 5 a 3. Sentindo mais o calor, Nani e Grazi viram a dupla adversária empatar após dois erros de Nani. Mesmo com Grazi no saque, a dupla não soube aproveitar e no smash de Nani para fora o placar ficou em 5 a 4. O 5×5 veio com outro erro de Nani, dessa vez em um ataque que não passou da rede.

Pressionada, Nani foi para o saque e aproveitando a devolução na rede de Cris, a dupla de Grazi e Nani voltou a ficar a um ponto do título. Mesmo com Cris no saque, Grazi e Nani abrir 0x40 no game, tendo quatro match points para fechar o jogo. No 1º, Cris aproveitou a bola espetada na rede e acertou um belo smash, fazendo 15×40. Porém, no segundo match point, Andressa acabou errando o smash e jogou a bola para fora, confirmando a vitória de Grazi e Nani por 7 a 5.

As campeãs do Feminino D: Grazi e Nani e as vice-campeãs, Andressa e Cris.

MASCULINO C – Guilherme/Gregori 6 x 2 Evandro/Alexandre

Favoritos para o título, Guilherme e Gregori viram a dupla adversária complicar no início do jogo. No 1º game, eles conseguiram quebrar o serviço e abriram 1 a 0, no ataque para fora de Alexandre. Porém, o empate veio no game seguinte, após duas belas defesas de Alexandre.

Guilherme e Gregori voltaram a frente após Guilherme acertar uma bela devolução após saque de Alexandre: 2 a 1. Com Gregori no saque, a dupla confirmou o serviço e fez 3 a 1, no smash de Gregori em cima de Alexandre. No quinto game, Evandro e Alexandre confirmaram o serviço e descontaram para 3 a 2, quando Gregori errou a largada, mandando a bola na rede.

A partir do sexto game, Gregori e Guilherme passaram a tomar conta da partida, não dando chance de reação para seus adversários. Em ace de Guilherme, a dupla fez 4 a 2. Na sequência, o próprio Guilherme acertou um lobe no limite da quadra para ampliar: 5 a 2. Com Gregori sacando para o título, a dupla chegou a fazer 40×15 no game. Evandro e Alexandre chegaram a salvar o primeiro match point, acertando uma bela diagonal na devolução do saque. Mas no 2º match point, o próprio Alexandre acabou jogando para fora a tentativa de um lobe, dando a vitória e o título para Gregori e Guilherme pelo placar de 6 a 2.

Masculino C: Campeões Gregori e Guilherme (ao centro) e os vice-campeões Everton e André (direita).

FEMININO C – Dani/Ciba 4 x 6 Ane/Daia Camargo

A final do Feminino C previa um jogo equilibrado. Dani e Ciba conseguiram quebrar o serviço, no saque de Ane e sair na frente no marcador: 1 a 0. O empate em 1 a 1, saiu após um saque para fora de Dani. No game seguinte veio a virada, com Daia acertando um ace: 2 a 1.

No quarto game, Ane e Daia Camargo conseguiram mais uma quebra de serviço e no smash de Ane, ampliaram para 3 a 1. No 5º game, Dani acertou uma devolução no saque de Ane, descontando para 3 a 2. No game seguinte, a cena se inverteu: após saque de Dani, Ane acertou uma bola de devolução no fundo, fazendo 4×2.

Daia Camargo foi para o saque e no smash de Ciba para fora a dupla de Daia e Ane fez 5 a 2, ficando a um ponto do título. Dani e Ciba chegaram a ameaçar uma reação: no oitavo game, Ciba sacou e Ane mandou a devolução na rede: 5 a 3. No game seguinte, Ane atacou para fora, deixando o placar em 5 a 4. Dani foi para o saque com a chance de empatar a partida, mas viu a dupla adversária abrir 15×40. E no 1º primeiro match point, Ane contou com a sorte, quando o seu ataque tocou na rede e caiu na quadra adversária, para fazer o 6 a 4, fechando o placar e confirmando o título da competição.

Organizador Maurício Bublitz ao lado das campeãs do Feminino C, Ane e Daia Camargo e das vice-campeãs, Dani e Ciba.

MISTA D – Igor/Nani 6 x 4 Mario/Grazi

Após terem conquistado juntas o título da categoria Feminino D, Nani e Grazi voltaram a quadra, desta vez de lados opostos, para a decisão da Mista D. E quem saiu na frente foi Grazi. Jogando ao lado do marido, ela viu Mario abrir o placar em um ataque em cima de Nani: 1×0. O empate saiu no game seguinte, com um smash de Igor, no meio da quadra: 1×1.

A virada saiu no 3º game, quando Grazi acabou atacando uma bola para fora: 2×1. No game seguinte, mais um empate: Com Mario no saque, a dupla confirmou o serviço, fechando o ponto em um ataque no fundo de Grazi: 2×2. E o jogo seguiu equilibrado: No quinto game, Nani e Igor confirmaram o serviço, após devolução para fora de Grazi: 3×2.

O confronto seguiu equilibrado até o final, com muitos erros dois lados. No sexto game, Grazi acabou sacando para fora, vendo a dupla adversária fazer 4 a 2. No game seguinte, foi a vez de Igor errar três saques, deixando o marcador em 4 a 3. Na sequência, Igor se redimiu e com uma bola na paralela, fez 5 a 3.

Com Nani sacando para a vitória, Mario e Grazi conseguiram se segurar e, após bola para fora de Nani, descontaram para 5 a 4. Grazi foi para o saque, tendo a chance de igualar novamente o marcador e voltar para o jogo, mas Igor e Nani conseguiram fazer 30×40 no game. Mario conseguiu salvar o 1º match point, acertando uma bola no fundo. Mas no 2º match point, a dupla não conseguiu evitar a derrota. O ponto final saiu numa paralela curta de Nani, fechando o placar em 6 a 4, confirmando o título para Igor e Nani, sendo o segundo de Nani no municipal de Beach Tennis.

Maurício ao lado dos Campeões da Mista D, Igor e Nani e vice-campeões Mario e Grazi.

MISTA C – Guilherme/Dani 0 x Wo Christian/Ane

A cada partida que ocorria na quadra montada na Praça das Carretas, o clima esquentava ainda mais. O sol intenso e a areia quente foram adversários extras para os atletas na busca pelo título da competição. A comissão organizadora bem que tentou amenizar molhando a quadra com uma mangueira, mas o sol estava tão quente que nem isso adiantava. Já no lado de fora, o público tentava se esconder em baixo das árvores e de algum guarda-sol, na busca de uma sombra para tentar fugir um pouco do calor.

O duelo pela Mista C poderia ser a revanche entre Dani e Ane após terem se enfrentado na Feminino C, com vitória de Ane (por 6 a 4). Mas no final, isso acabou não acontecendo. Dani acabou passando mal, devido ao calor, após ter jogado a 1ª final e decidiu por não jogar a decisão da Mista C. Portanto, Christian e Ane acabaram se sagrando campeões por Wo, sendo o 2º título de Ane na competição.

Campeões da Mista C, Christian e Ane e vice-campeões Dani e Guilherme.

SIMPLES FEMININO B – Milena 6 x 4 Daia

Na única disputa de simples da competição, Milena levou a melhor sobre Daia. Em uma partida equilibrada, Daia abriu 2 a 0, com um lobe no fundo da quadra e um ataque na diagonal. Milena foi buscar o empate em 2 a 2. Primeiro ela viu o lobe de Daia ir para fora e no game seguinte confirmou o serviço para deixar tudo igual no jogo.

Com Daia forçando mais o jogo, Milena aproveitou os erros da adversária para virar e ampliar o marcador em 4 a 2. A partir daí, Milena só administrou a partida para confirmar a vitória. Daia descontou para 4 a 3, fechando o sétimo game com um ace. A resposta de Milena veio no game seguinte, após Daia mandar na rede a devolução do saque de Milena.

Mesmo errando muito, Daia conseguiu ganhar o nono game na diagonal para fora de Milena: 5 a 4. Sacando para o título, Milena abriu boa vantagem no game. No 1º match point, Milena mandou na rede o smash. Mas, na 2ª chance de fechar o jogo, Milena viu o lobe de Daia ir para fora, confirmando a vitória de Milena por 6 a 4 e o título da categoria Simples Feminino B. Vale ressaltar que, Milena voltaria a quadra para mais uma final.

Organizador ao lado das finalistas da Simples Feminino B: a campeã Milena (ao centro) e a vice-campeã Daia.

FEMININO B – Maurren/Kaila 5 x 7 Fernanda/Fabiana

As duas duplas proporcionaram um verdadeiro show de Beach Tennis para o público que não arredou o pé da Praça das Carretas até o final. O último duelo do dia foi marcado por equilíbrio e uma virada sensacional no final. Maurren e Kaila saíram na frente. Errando muito, Fernanda e Fabiana acabaram perdendo o primeiro game, após ataque para fora de Fabiana. O empate veio no game seguinte, em nova quebra de serviço, na bola curta de Kaila ficando na rede.

A partir daí Maurren e Kaila começaram a abrir no marcador. No terceiro game, Fabiana mandou um smash na rede, deixando o jogo em 2 a 1. Confirmando o serviço, a dupla fez o terceiro ponto no ataque no fundo de Kaila. Novamente Kaila: dessa vez ela acertou uma bela diagonal para fazer 4 a 1 na partida.

A reação de Fernanda e Fabiana iniciou no sexto game, no saque para fora de Kaila, descontando para 4 a 2. No game seguinte, Fabiana acertou um lobe, deixando o jogo em 4 a 3. O empate saiu com outra quebra de serviço. Maurren estava no saque, com o game em 40×30, podendo fechar e fazer 5 a 3, mas Fernanda e Fabiana salvaram dois set points, conseguindo fechar o game na paralela curta de Fernanda.

Com o empate em 4 a 4, a partida ficou completamente equilibrada. Após um belíssimo rali, Maurren mandou um smash no fundo da quadra, Fabiana tentou defender e a bola acabou parando na rede. Porém, Fernanda e Fabiana voltaram a empatar. No 10º game, Fernanda acertou uma diagonal, deixando o jogo em 5 a 5.

A virada veio no game seguinte. No 11º game, a partida estava empatada em 40 a 40, Fernanda estava no saque e após troca de bolas, Kaila errou a diagonal no fundo da quadra, tomando a virada para a 5 a 4. Esse foi o ponto decisivo do jogo. No game seguinte, Maurren sacava pressionada, já que tinha que confirmar o serviço para levar o jogo para o tie break.

Depois de sair tomando 0x40, Maurren e Kaila teriam que salvar quatro match points. No 1º, Maurren contou com a ajuda da rede para acertar uma bola na diagonal e fazer 15×40. No 2º match point, Fabiana acabou atacando uma bola para fora: 30×40. No terceiro match point, Maurren acertou um ace, deixando tudo igual: 40×40 e para decidir tudo na última bola.

Será que Kaila e Maurren iriam conseguir uma virada sensacional no game e levariam o jogo para o tie break? Dessa vez não, no quarto match point, Maurren acabou jogando o smash na rede. O ponto do 7 a 5, acabou dando o título para Fernanda e Fabiana, após uma virada incrível.

Vice-campeãs da Feminino B, Kaila e Maurren e as campeãs Fernanda e Fabiana

JOGOS ADIADOS – Devido a alguns atletas estarem disputando outras competições fora da cidade, duas categorias precisaram ter suas finais adiadas, tendo os jogos sendo realizados em outras datas. Na noite de segunda-feira (22), o Clube de Esportes Soul Beach, recebeu a final do Mista B, entre Willian/Milena e Theo/Maurren. Após perder a final da Feminino B, Maurren voltou a quadra para mais uma final. Mas do outro lado ela teria pela frente a campeã do Simples Feminino B, Milena.

Ao contrário de quase todas as outras finais, a partida teve um domínio soberano de uma dupla, terminando com a vitória tranquila de Willian e Milena pelo placar de 6 a 1. A dupla aproveitou os erros dos adversários para conseguir abrir uma excelente vantagem já no início do jogo.

No 1º game, Maurren tentou uma largada, mas parou na rede: 1 a 0. No segundo game, a dupla conseguiu a 1ª quebra de serviço e fez o 2 a 0 com uma bola na paralela de Milena. O único ponto de Theo e Maurren veio no erro da dupla adversária. Com Milena errando muito, foi no ataque para fora dela que terminou o 3º game: 2 a 1. E a reação parou por aí.

No quarto game, Willian acertou um belo smash, após saque de Theo, para fazer 3 a 1. Soltando o braço no saque, Willian deu trabalho para a defesa da dupla adversária. No ponto decisivo do 5º game, Theo tentou salvar na devolução do saque, mas a bola acabou indo para fora: 4 a 1.

Maurren e Theo abusaram dos erros em todo o jogo, o que comprometeu a partida. Tendo a chance de fechar o sexto game, Theo parou na rede na tentativa de um smash: 5 a 1. Esse que foi o lance mais visto no jogo inteiro. Quando não ia na rede, os smashs de Theo iam para fora. Foi assim, que Willian e Milena, mesmo saindo perdendo por 0x30, conseguiram virar o sétimo game e fechar a partida em 6 a 1. Após salvarem um match point, na devolução de Theo na linha, no saque de Milena; a dupla não desperdiçou o 2º match point e no smash de Willian fecharam o jogo, confirmando o título da Mista B.

Vice-campeões da Mista B, Maurren e Theo e os campeões Willian e Milena.

A final do Masculino B está marcada para a noite desta sexta (26), também na quadra do Soul. O duelo é entre Willian/Chipa e Bruno/Gustavo. O jogo está marcado para as 19h.

FOTOS: Lucas Rodrigues

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some