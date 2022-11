Municipal de Futsal encerra primeira semana de jogos

OSÓRIO – Após dois anos sem ser realizado, devido a pandemia, teve início na última terça-feira (1), o Campeonato Municipal de Futsal. Nesta edição, 22 equipes disputarão os títulos das categorias Masculina Série Ouro e Prata, além do Feminino. Entre terça e quinta-feira (3), 12 jogos movimentaram o Ginásio A da Vila Olímpica.

No Feminino, seis equipes estão em um grupo único, onde jogarão entre si em três rodadas, avançando as quatro melhores para as semifinais. Na partida que abriu a competição, Gurias e Nova Era empataram em 2 a 2. O primeiro gol foi marcado pelo Nova Era. Após cobrança de lateral, Aline tocou de cabeça para abrir o placar. O empate do Gurias veio ainda no primeiro tempo. Após falha de marcação, Luiza recebeu sozinha na cara do gol e só tirou da goleira para deixar tudo igual: 1 a 1.

Na segunda etapa, o Gurias conseguiu a virada. Helena roubou a bola, tabelou com Kally e com o gol vazio só empurrou para o fundo das redes: 2 a 1. Aí foi a vez do Nova Era buscar o empate. Aline cruzou e Laís bateu de primeira para igualar o marcador: 2 a 2. O Novo Era chegou a pressionar atrás do terceiro gol, mas a partida terminou mesmo empatada.

FÊNIX X SER FLAMENGO

O Fênix iniciou fazendo marcação pressão e acabou chegando ao gol logo cedo. Após roubada de bola, Karen recebeu na área e bateu no canto para fazer 1 a 0. A partir daí o Flamengo começou a pressionar e conseguiu chegar ao gol de empate. Natali recebeu lançamento, dominou e chutou fuzilando a goleira: 1 a 1. No lance, houve reclamação de que a jogadora teria dominado a bola com a mão, mas a arbitragem deixou seguir.

Na segunda etapa, o Flamengo seguiu com a bola, mas não conseguiu transformar a posse em gol. Final de jogo! Empate em 1 a 1. Vale ressaltar que a partida precisou ficar paralisada por alguns minutos, após a goleira do Flamengo Katily ficar com o nariz sangrando após choque com adversária. Porém, ela foi atendida e voltou para a partida.

GOLEADA E LIDERANÇA

Fechando a primeira rodada, o Nanda (Capão da Canoa) goleou o Magnus pelo placar de 6 a 3. A equipe abriu 2 a 0 com gols de Viviane, batendo de primeira após passe de Natalia; e Jenifer, em um chute forte cara a cara com a goleira. O Magnus descontou com Mariana em chute de longe, que Deise acabou aceitando. Mas o Nanda fez o 3 a 1, ainda antes do intervalo. Após boa triangulação, Viviane chutou cruzado para marcar.

Controlando a partida, o Nanda ampliou a vantagem no segundo tempo. Primeiro Jenifer roubou a bola e entrou livre na área para fazer o quarto gol. Mesmo com a saída das titulares, o Nanda fez 5 a 1 no chute de bico de Gabriela na entrada da área.

O Magnus se jogou para cima e conseguiu descontar. Mariana recebeu na área e bateu cruzado para fazer o 5 a 2. Em um contra-ataque, Nadia acertou um belo chute diminuindo para 5 a 3. Sentindo o adversário crescer no jogo, o técnico do Nanda colocou de volta as titulares e conseguiu matar o jogo. Jenifer desviou chute de Tamires e marcou o terceiro gol dela na partida, o sexto da sua equipe, dando número finais a partida: 6 a 3. O ponto triste do jogo, foi a lesão de Natalia faltando 15 segundos para o término da partida. A camisa nove no Nanda acabou levando a pior em uma dividida e teve que sair carregada pelas companheiras.

SITUAÇÃO DO CAMPEONATO

Com os resultados, o Nanda lidera o grupo com três pontos, seguido de Fênix, Gurias, Nova Era e SER Flamengo com um ponto cada. O Magnus é o lanterna com nenhum ponto conquistado. Duas partidas acontecerão na segunda semana do Campeonato. Na segunda-feira (7), Gurias Vs. Nanda* se enfrentaram às 19h e 30min e na quarta (9), haverá Magnus Vs. SER Flamengo, às 20h e 10min.

MASCULINO SÉRIE PRATA

Oito equipes disputam o título da competição. Elas foram divididas em duas chaves com quatro, onde jogam entre si, avançando as duas melhores para as semifinais. Nove jogos movimentaram a competição durante a primeira semana do Municipal de Futsal.

Pelo grupo A, o Sertão goleou o Jaguaras por 4 a 1. O time chegou a abrir 3 a 0 na primeira etapa. Após cobrança de lateral de Iuri, Marcelo chutou de primeira para abrir o placar. Na sequência, Daison roubou a bola e tocou para Marcelo, que dominou e bateu no canto para ampliar: 2 a 0. Já o terceiro gol saiu dos pés de Daison. O camisa seis do Sertão recebeu de costas e girou batendo, acertando um chute no ângulo: belo gol e 3 a 0 no marcador.

O Jaguaras foi para cima na segunda etapa e de tanto pressionar chegou a descontar com Michel, com um toque tirando do goleiro. Porém, a reação parou por aí. Depois de perder alguns gols, o Sertão definiu a partida, novamente com Marcelo. O camisa nove recebeu após escanteio cobrado por Antônio e encheu o pé para fazer o terceiro gol dele no jogo e o quarto do Sertão, dando números finais a partida: 4 a 1.

Sertão estreou com vitória por 4 a 1 sobre o Jaguaras pelo grupo A da Série Prata.

MILAN X SPARTANS

O Milan derrotou o Spartans pelo placar de 2 a 1. A equipe abriu o placar no primeiro tempo. Ramon chutou, o goleiro Willian não segurou e Sergio marcou: 1 a 0 Milan. No segundo tempo, o Milan teve chances para ampliar, mas parou no goleiro Everton. Porém, o camisa 1 do Spartans acabou se machucando e teve que sair, voltando Willian para a partida.

Logo na sequência, Gabriel fez jogada individual e empatou a partida com um belo chute que tocou na trave antes de entrar. Após sofre o gol de empate, o Milan seguiu com a posse de bola. Zé Henrique lançou Ramon, que de cabeça tocou na saída de Willian para colocar o Milan na frente de novo: 2 a 1. O Milan ainda teve chances de ampliar, mas o resultado ficou mesmo assim.

GOLEADA E GRUPO EMBOLADO

Já pela segunda rodada, o Jaguaras se recuperou e fez 5 a 1 em cima do Milan. O Jaguaras conseguiu o placar logo no início. Em cobrança de falta, Matheus pisou e Michel mandou o chute, a bola desviou no caminho e entrou devagarinho no fundo da rede: 1 a 0. No resto, a primeira etapa foi marcada por muitas faltas, show de cartões amarelos e pouco futebol.

O Jaguaras voltou em cima no segundo tempo e logo fez o 2 a 0. Jean fez jogada individual e encheu o pé, sem chance de defesa de Zé Henrique. O Milan chegou a esboçar uma reação. Após cruzamento, Marcelo pegou de primeira, a bola desviou na marcação e acabou entrando: 2 a 1. Mas, o Jaguaras voltou a ampliar. Depois de um bate-rebate na área, Gabriel chutou para o gol, fazendo 3 a 1. Na comemoração ele saiu xingando e provocando os adversários, como já tinha um amarelo, recebeu o segundo cartão e foi expulso.

Com um homem a mais, o Milan se jogou para cima, mas o Jaguaras se segurava firme. E em uma cobrança de falta chegou a ampliar. Cavani chutou de longe e Zé Henrique aceitou: 4 a 1. Não aproveitando a vantagem da expulsão, no jogo 4×4 contra o Mila teve ainda mais dificuldade para marcar e no último lance da partida Jean, em nova cobrança de falta, fechou o placar: 5 a 1.

O resultado embolou o grupo A. Sertão, Jaguaras e Milan dividem a liderança da chave com três pontos ganhos e o Spartans é o lanterna com zero. Na quarta (9), tem Spartans Vs Sertão, às 20h e 50min, encerrando a segunda rodada.

GRUPO B

Abrindo a rodada, o Juventus fez 3 a 2 para cima do Filler. Em um jogo movimentado, o Filler abriu o placar logo no primeiro minuto. Marco chutou de longe, a bola desviou e matou o goleiro Marcelo: 1 a 0. O empate da Juventus saiu após a roubada de bola de Maicon em Igor. O camisa nove da Juventus entrou cara a cara com o goleiro adversário e encheu o pé para deixar tudo igual: 1 a 1. Em outra roubada de bola, o Filler voltou a frente ainda no primeiro tempo. Vágner recebeu e bateu firme para fazer o 2 a 1.

No segundo tempo, o Filler trocou o goleiro: saiu Marcelo e entrou Diego. Mas o camisa 22 teve que sair para trocar o calçado, já que entrou em quadra uma chuteira de Futebol 7. De volta à quadra, o goleiro do Filler não conseguiu evitar o gol de empate da Juventus. Após bela jogada individual, Abimael chutou no canto para fazer o 2 a 2.

A virada do Juventus também saiu dos pés do camisa 10. Em outro chute da intermediária, Abimael fez o 3 a 2. Mesmo ficando com um a menos após a expulsão de Luis Henrique, o Juventus conseguiu se segurar no final da partida e manter o resultado, ainda mais após Marco levar o 2º amarelo e ser expulso pelo lado do Filler, deixando a equipe sem poder de reação.

Com três pontos, Juventus é líder da chave B da Série Prata, após vencer Filler por 3 a 2.

PASSINHOS X ATL. MADRID

No outro duelo da chave B, Passinhos e Atlético de Madrid empataram em 2 a 2. O Atlético saiu na frente no chute cruzado de Cássio. O empate do Passinhos veio no chute do meio da quadra do goleiro Reinaldo. Aliás, o camisa 22 do Passinhos foi o destaque da partida. Em outro chute de longe, quase que ele não virou o placar, graças ao travessão que salvou o Atlético. Porém, na sequência, o Atlético fez o 2 a 1, com Gui Santos em cobrança de falta.

No início da segunda etapa, o Passinhos conseguiu o empate. Em contra-ataque, Raul recebeu de Mateus e tocou na saída do goleiro Tiago: 2 a 2. Na sequência, Reinaldo tentou um chute de longe e Tiago fez uma defesaça. O Atlético brincou de perder gols e em uma noite inspirada de Reinaldo, o placar não foi mais mexido, terminando mesmo com a igualdade.

Com os resultados, o Juventus é o líder com três, seguido por Atlético de Madrid e Passinhos com um ponto. O Filler é o lanterna com zero. Na segunda semana, haverá os jogos da segunda rodada do grupo. Na segunda (7), se enfrentaram Filler Vs. Passinhos*. Já na quarta-feira (9), às 19h e 30min, haverá o duelo entre Atlético de Madrid e Juventus.

MASCULINO SÉRIE OURO (mesmo formato da Prata)

Quatro partidas movimentaram a primeira semana da competição. No grupo A, o Bahia Show goleou o Perdidos pelo placar de 9 a 1. O Bahia Show abriu o placar logo cedo. João Pedro chutou de longe e o goleiro Felipe aceitou: 1 a 0. Em seguida, Felipe saiu jogando errado e Guilherme aproveitou para fazer 2 a 0. O terceiro saiu após boa triangulação, finalizada por Felipe. Antes do intervalo, saiu o quarto. João Pedro chutou, Felipe espalmou e no rebote Guilherme botou para as redes: 4×0.

O passeio seguiu na segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Felipe chutou e com ajuda do desvio na marcação, a bola acabou entrando: 5×0. Com os gols de Pedro e João Pedro, o Bahia ampliou para 7 a 0. O gol de honra do Perdidos saiu aos trancos e barrancos. Depois de uma bate-rebate na área, Tiarles tocou para as redes: 7 a 1. Porém, o Bahia fez mais dois gols, ambos de falta, fechando o jogo em 9 a 1.

Bahia Show aplicou 9 a 1 para cima do Perdidos, maior goleada da competição até o momento.

FALÊNCIA X GAO

O Grêmio Atlético Osoriense (GAO) não teve dificuldades para vencer a equipe do Falência pelo placar de 4 a 2. Sem muito esforço, só no toque de bola, o GAO fez 2 a 0 no primeiro tempo, no chute cruzado de Juliano e na boa triangulação definida no chute de Maurício.

O cenário seguiu o mesmo na segunda etapa e GAO ampliou para 4 a 0. Após roubada de bola, Maurício tocou entre as pernas de Nilson para fazer o terceiro. Já o quarto foi de Juliano. O camisa 7 do GAO passou pela marcação e chutou cruzado, a bola tocou na trave e entrou.

O Falência chegou a esboçar uma reação. Primeiro Jairson abriu para Luan que tirou de Valmor para descontar: 4 a 1. Logo depois, após roubada de bola, o Falência fez o segundo em chute cruzado. O lance gerou polêmica, já que o defensor do GAO teria tirado em cima da linha. Mas a arbitragem deu o gol, para revolta do GAO. Após os ânimos se acalmarem, a partida seguiu com o Falência tentando descontar, mas não havia tempo para nada e o GAO confirmou a vitória por 4 a 2.

Com os resultados, Bahia Show e GAO dividem a ponta do grupo A com três pontos cada, mas vantagem do Bahia pelo saldo de gols. Na sequência vêm Falência e Perdidos com zero ponto. Na segunda-feira (7), teve Bahia Show Vs. Falência*. Já na quarta (9), a partir das 21h e 30min, o GAO irá encarar o Perdidos.

GRUPO B

Tudo igual na chave B da Série Ouro. Real Madruga e Tróia empataram em 2 a 2. O Tróia sai na frente logo no início da partida. Nicolas cruzou, a defesa não afastou e Diogo empurrou para o gol: 1 a 0 Tróia. Na sequência, Laércio cobrou lateral, a bola bateu no braço de Diego Brehm dentro da área. Pênalti para o Real, porém a arbitragem deu reversão do lateral.

Em outro lance, Brehm fez falta e reclamou. O camisa 8 do Tróia tomou amarelo e partiu para cima do árbitro que não o expulso, gerando revolta do time do Real Madruga que partiu para cima do árbitro. Na confusão, Alemão (Real) levou cartão amarelo. A primeira etapa seguiu com boas chances para os dois lados, mas sem mais nenhum gol.

O segundo tempo iniciou como terminou o primeiro, lá e cá. Mas a rede só balanço na bola parada. Em falta para o Tróia, Diogo rolou e Rossano empurrou para o gol: 2 a 0. Até então melhor na partida, com um gol e uma assistência, Diogo acabou fazendo falta e levando cartão. O camisa 9 do Tróia segui reclamando, recebeu o 2º amarelo e foi expulso, deixando sua equipe com um a menos por dois minutos.

A expulsão gerou revolta no banco do Tróia, que foi para cima do árbitro. A reclamação é de que Diogo já teria saído da quadra quando levou o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. Resultado! Mais dois amarelos para Bruno e o técnico Jonatan Cabelo.

Com um homem a mais em quadra, o Real Madruga foi para cima. O chute de Lucas Xavier explodiu na trave. Na sequência, Nikinho fez jogada individual e acertou um belo chute para descontar: 2 a 1. Com igualdade em quadra, o Real seguiu pressionando. Mateus fez jogada individual e acertou a trave. No lance Nikinho encheu o pé e a bola explodiu no travessão. Até que faltando segundos para o término da partida, Lucas Xavier recebeu de Laércio e marcou o gol do empate: 2 a 2.

EMPATE ENCERROU 1ª SEMANA DO MUNICIPAL

No fechamento da primeira semana de jogos do Campeonato Municipal de Futsal, West Ham e Cupim empataram em 1 a 1. O primeiro tempo foi bem movimentado, cheio de chances de gols para os dois lados. De um lado, o goleiro do Cupim fechou o gol, evitando que o West Ham marcasse. Já do outro lado, a pontaria dos jogadores evitou que o Cupim marcasse.

A segunda etapa começou muito truncada e com várias faltas. Em uma jogada dessas, Dinho se chocou com Anderson e o goleiro do West Ham acabou levando a pior. Após alguns minutos da partida parada para atendimento a Anderson, que estava com o nariz sangrando, o jogo recomeçou.

Logo na retomada, o goleiro do Cupim se machucou, tendo que dar lugar a Gilnei. E no primeiro lance seguinte saiu o gol do West Ham. Alexsandro recebeu de Vinicius e bateu no canto para abrir o placar. O jogo seguiu pegado e após mais uma falta, saiu o gol de empate: Luiz Felipe empatou o jogo para o Cupim em 1 a 1, dando números finais a partida.

Após a primeira rodada, as quatro equipes estão empatadas com um ponto ganho. Na segunda semana do Municipal só haverá um jogo pelo grupo. Tróia e West Ham* se enfrentaram na segunda-feira (7). Lembrando que todos os jogos do Municipal de Futsal acontecem no ginásio A da Vila Olímpica, a partir 19h e 30min, com entrada gratuita a toda comunidade osoriense.

*As partidas não haviam sido encerradas até o fechamento desta edição.

