Uma comissão liderada pelo prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (Bolão), esteve na terça-feira (29/06), em Brasília (DF). A ida a capital federal foi para apresentar o Plano de Viabilidade do terminal portuário de Arroio do Sal (Porto Meridional). A reunião, realizada na sede da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), contou com a presença do secretário nacional da SNPTA, Diogo Piloni e Silva; do senador Luis Carlos Heinze (Progressistas), além de representantes da empresa executora do projeto, DTA Engenharia.

Segundo Piloni, o Porto em Arroio do Sal é um “projeto pioneiro, importante” para o desenvolvimento da atividade portuária na região. Estamos falando de cinco bilhões de reais em investimentos, representando tudo o que o Ministério de Infraestrutura tem buscando, o pioneirismo, o desenvolvimento”, declarou o secretário da SNPTA. Ele ainda destacou que a apresentação do Projeto deixou a todos muito convencidos da viabilidade do empreendimento.

De acordo com Bolão, a reunião representa um passo importante para o município e região. “Foi apresentado o Plano de Viabilidade do Porto Meridional em Arroio do Sal de forma detalhada e consolidada, buscando já um cronograma de prazos para liberação de licenças e possível início das obras já em 2022”, declarou o prefeito de Arroio do Sal.

“Temos vivido grande expectativa nos últimos três anos de planejamento para a implantação do Porto Meridional em Arroio do Sal. Esta reunião é um marco para o município, quando o Porto deixa de estar apenas no papel e passa a ser realidade. A iniciativa vai contribuir para o desenvolvimento do município e região”, concluiu Flávio Angst.

Foto: Divulgação