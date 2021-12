A cidade de Capão da Canoa recebeu o selo Safe Travel de viagens seguras. A certificação da World Travel & Tourism Council (WTTC) estabelece protocolos a serem cumpridos por empresas e órgãos públicos no enfrentamento à Covid-19 e é concedida para as cidades que demonstraram possuir um protocolo seguro para a acolhida de turistas, com boas práticas para prevenção ao Coronavírus.

O selo foi solicitado por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Capão, no final de 2020, intermediado pelo governo do Estado. A partir daí o município reuniu informações de campanhas realizadas e apresentou os indicadores da cidade, que demonstraram que os índices de contágio estavam reduzindo. Com isso, o selo mundial Safe Travel foi conquistado e agora o município do Litoral Norte é considerado seguro para o turismo com padrão mundial.

Conforme o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus, essa certificação se estende a todo o setor turístico do município e seus empreendimentos. “Certamente, é um selo importante para que possamos dar um gás no desenvolvimento econômico da nossa cidade”, declarou o prefeito caponense.

Foto: PMCC

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some