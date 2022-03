Foi inaugurado na manhã de terça-feira (22), o Centro Regional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) da Região de Saúde 4, conhecida como Belas Praias. Com sede em Capão da Canoa, o Centro faz parte do Programa TEAcolhe do Governo do Estado e foi acolhido pela prefeitura municipal de Capão da Canoa.

Com repasse de custeio mensal na ordem de R$ 30 mil, esse centro compõe a Rede do TEAcolhe junto com outros 27 centros regionais no RS. O programa tem como objetivo organizar e fortalecer as redes municipais de saúde, de educação e de assistência social no atendimento às pessoas com autismo e suas famílias. O programa busca envolver escolas, postos de saúde, centros de atendimento e comunidade, atuando de forma integrada.

“Trata-se de uma importante referência para este tipo de atendimento especializado no Litoral Norte gaúcho”, avaliou a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa. Já para o prefeito de Capão, Amauri Magnus Germano: “Trata-se da concretização de um sonho que foi planejado por muitas pessoas”.

Além dos dois, também estiveram presentes na inauguração a vice-prefeita de Capão da Canoa Juliana Martin; a secretária municipal de saúde Danúbia Santos Pereira, assim como demais secretários e vereadores de Capão, representantes da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), do grupo da Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA) – Projeto Autismo Viver.

Foto: SES

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some