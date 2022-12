Município firma parceria com empresa Santo Anjo

OSÓRIO – O Jogue Limpo com Osório segue trazendo benefícios e oportunidades para o município. O coordenador do Projeto, Aluízio Verdinho, esteve reunido na segunda-feira (19), com representantes da empresa de Água Mineral Santo Anjo. Fundada em 29 de dezembro de 2003, a empresa, localizada em Três Cachoeiras, tem a preocupação em levar ao consumidor uma água mineral de qualidade, sempre tendo em vista a confiança dos clientes.

Preocupada com a sustentabilidade, a Santo Anjo desenvolveu um projeto que dá o destino correto para as nossas garrafas d’água. Com a logística reversa, as garrafinhas que já foram consumidas nos estabelecimentos parceiros são recolhidas e vendidas a uma empresa de reciclagem. Durante o processo, as garrafas são trituradas em chips e esterilizadas. Todo esse plástico pode ser vendido a empresas que utilizam esse material para fabricação de novos produtos.

Além disso, a empresa está realizando pelo Litoral a distribuição de Ecopontos para coleta das garrafas pet. Segundo Verdinho, durante o encontro, a Santo Anjo demonstrou um carinho especial pelo município osoriense e de forma espontânea fará a doação de um Ecoponto para a cidade. Vale ressaltar que o custo aproximado de cada coletor ultrapassa os quatro mil reais. No final, a empresa firmou uma parceria com o Jogue Limpo com Osório, se colocando à disposição para apoiar os projetos desenvolvidos pelo Programa.