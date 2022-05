Município participa de encontro regional do Congemas

OSÓRIO – Entre os dias 26 e 27 de abril foi realizada em Novo Hamburgo, nos Vales, a 22ª edição do Encontro Regional –Região Sul – do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas). O evento ocorreu no Salão de Atos da Feevale e contou com a participação de quatro servidoras municipais da Secretaria de Assistência Social e Habitação: Emilene Oliveira, Leticia Segabinazzi, Rosangela Karkling e Silvana Bentz.

O evento foi realizado para debater sobre os reflexos da atual crise e fragilização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), especialmente pelo desfinanciamento nos municípios e o agravamento da desigualdade e de ampliação das demandas por proteção social da população. O encontro do colegiado contou com painéis temáticos; oficinas sobre novas estratégias, inovação em gestão e trabalho social; e o balanço do sistema na Região Sul, abordando impactos da crise, fome e desigualdade social.

Presente no evento, o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Eliton Ávila, que também é presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do RS (Coegemas-RS) afirmou que: “Não se faz uma política de fortalecimento do SUAS, sem as visões de diversos segmentos da nossa sociedade”.

FOTO: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some