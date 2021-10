Na última sexta-feira (1), iniciou outubro, mês dedicado a conscientização e prevenção das mulheres contra o câncer de mama e do colo do útero. Como já é de costume, a prefeitura municipal preparou uma programação especial para o Outubro Rosa, com atividades durante todo esse mês.

A abertura oficial foi realizada na noite de segunda-feira (4), com uma live nas redes sociais da prefeitura (veja como foi na edição de sexta-feira, 08/10). A programação segue nessa terça (5) e vai até o dia 31 de outubro. A seguir veja o cronograma completo para o Outubro Rosa no município:

PROGRAMAÇÃO DO OUTUBRO ROSA

05/10 (TERÇA) – 17h e 30min às 20h: Turno Estendido no Posto Médico Central – Atendimentos de coleta de exames preventivos, sala de vacinas, testes rápidos e práticas integrativas e complementares de saúde (reiki e barra de access).

16/10 (SÁBADO) – Das 8h às 12h e das 13h às 17h: Coleta de preventivos nos Postos de Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera. Além disso, no Posto Central também vai ser realizado atendimento do Pró-Mamá, orientação nutricional e Práticas Integrativas Complementares.

17h e 30min às 20h: Turno Estendido no Posto Médico Central – Atendimentos de coleta de exames preventivos, sala de vacinas, testes rápidos e práticas integrativas e complementares de saúde (reiki e barra de access).

17h e 30minàs 20h: Turno estendido na Unidade do Aguapés – Atendimentos de coleta de exames preventivos, sala de vacinas e testes rápidos.

Tarde: Atividades educativas em saúde da mulher e práticas integrativas na Unidade de Passinhos.

Vale ressaltar que vai haver agenda ampliada de coleta de preventivos nas Unidades de Aguapés, Arroio das Pedras e Laranjeiras. Para participar da programação, a qual é toda gratuita, é só ir a uma unidade de saúde e confirmar a sua presença.

Foto: Divulgação

