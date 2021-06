A prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, está realizando a Semana do Meio Ambiente. Iniciado no sábado (5), o evento, que ocorre todo de maneira online, segue até essa terça-feira (8) com uma série de atividades.

Nesta segunda-feira (7), o prefeito Roger Caputi e o secretário Fernando Campani realizaram um bate-papo sobre o meio ambiente e o desenvolvimento da cidade. Posteriormente, foi realizada a apresentação do Projeto de Lei: Nasce uma criança, plante uma árvore. A ideia é poder plantar uma árvore a cada novo nascimento no município.

Hoje, a partir das 14h, ocorre um mutirão de arborização da praça em frente ao Hotel Ibiama, localizado na Rua Dr. Mário Santo Dani, 1.161, na região central da cidade. A ação vai contar com a participação dos agentes do Centro de Recuperação e Resgate de Pessoas, ‘Amor Alfa’, estudantes, empresários e moradores locais.

Para acompanhar a programação completa da Semana do Meio Ambiente, acesse a Página no Facebook da prefeitura: www.facebook.com/PrefeituraDeOsorio.